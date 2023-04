“Semplicemente insopportabile”: Aurora Ramazzotti come una furia | Sui social è scoppiato il panico

Aurora Ramazzotti a pochi, pochissimi giorni, dalla nascita di suo figlio, pioggia di critiche per la primogenita di Eros e Michelle sui Social. La sua risposta da manuale.

Ci siamo, tra qualche giorno la splendida Aury darà alla luce il suo primo figlio. Si tratta di un maschietto e la gioia è davvero incontenibile per lei e per il suo compagno di vita. Stiamo parlando dell’affascinante Goffredo Cerza, nonché padre del nascituro, che fa coppia con lei da oramai diversi anni.

Di lui ha tessuto le lodi anche il suocero Eros, che dal canto suo è elettrizzato dall’idea di diventare nonno. Dello stesso parere è la splendida Michelle Hunziker, che si è data allo shopping sfrenato per il nascituro. Aurora ha preparato la camera per la creatura che porta in grembo e l’ha mostrata felice sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Qui ha reso attivamente partecipi i suoi numerosi followers dell’evoluzione della sua gravidanza, raccontando di come sia cambiato un poco alla volta il suo fisico e di come lei stia vivendo l’attesa. A Capodanno ha pure donato un dolcissimo e assai romantico post al bimbo, corredato da meravigliosi scatti, che ha molto emozionato i suoi estimatori.

La critica alla figlia di Eros e Michelle

Tuttavia la ragazza non è solo molto amata, ma anche assai criticata, soprattutto dai cosiddetti leoni da tastiera, che non perdono mai occasione di dire la loro in maniera forte e assai colorita. Lei, come si suol dire, ci ha fatto ormai il callo e sovente risponde loro a tono, facendo leva sulla sua ironia, nonché sulla sua ragguardevole autoironia.

Doti che, indubbiamente, le hanno permesso di farsi apprezzare sempre più ad ampio raggio dagli italiani di ogni età. Quando poi nel corso della prima puntata della nuova edizione di Michelle Impossibile, il one woman show che vede come indiscussa protagonista la sua tanto celebre mamma, ha duettato con papà Eros, ha conquistato tutti quanti. Il video relativo è diventato in men che non si dica virale.

La risposta di Aury e dei suoi fan

Ora Aury si è mostrata su Instagram in un video dove in macchina si diletta a cantare a squarciagola. È felice, non per nulla sta vivendo indubbiamente un momento molto emozionate e magico. Hanno cercato in qualche maniera di guastarglielo, senza ovviamente riuscirci, alcuni utenti. Uno in particolare, dopo averla sentita cantare, l’ha etichettata come “semplicemente insopportabile”.

A quel punto la giovane ha prontamente risposto all’utente in questione dandogli del masochista, suscitando una serie di like e di cuoricini palpitanti. In sua difesa sono scesi in campo pure alcuni fan, che hanno invitato l’utente che non la stima particolarmente a evitare di seguirla, visto che sia chiaro che non provi grande stima nei suoi confronti. Insomma, possiamo dire che Aurora e i suoi sostenitori gliele abbiano proprio cantate.