“Cantano cani e porci”: la Pausini spietata contro i colleghi | Sua figlia le ha aperto gli occhi

Laura Pausini durissima contro alcuni colleghi. Parole di fuoco per loro.

Lei è talmente amata e conosciuta nel mondo che quando si parla di lei basta semplicemente pronunciare il suo nome di battesimo, per fare intendere di chi si stia parlando. Ne è passato davvero tanto di tempo da quando, giovanissima, si è fatta conoscere ad ampio raggio sia presso il grande pubblico che dagli addetti ai lavori.

Timida e con un look acqua e sapone ci ha incantati tutti quanti con la sua voce cristallina e potente intonando La Solitudine. Un brano che le permise di vincere nella sezione giovani del Festival di Sanremo. Da allora Laura non si è più fermata.

Tanti album e canzoni di grandissimo successo, che hanno fatto la storia della musica italiana e che sono diventati degli autentici tormentoni.

Tantissimi concerti e ben presto sono arrivati come location anche gli stadi per lei, a dimostrazione di quanto sia numeroso il suo pubblico. Da molti anni è diventata una vera e propria star a livello internazionale e ha sfondato anche in America. Ora è impegnata nelle prove del nuovo tour, del quale ha annunciato poco tempo fa euforica sui Social alcune date, per l’immensa gioia dei suoi estimatori.

Laura interdetta dai gusti musicali della figlia

Laura sta vivendo pure un momento decisamente magico anche dal punto di vista sentimentale e privato. Difatti ha finalmente coronato il suo sogno d’amore, sposando il compagno musicista Paolo Carta, nonché padre di sua figlia Paola. La bimba sovente appare sui Social in qualche scatto e video della sua adorata e tanto celebre mamma.

Ed è proprio di un’episodio avvenuto mentre si trovava in macchina con lei di cui Laura ha parlato mentre era ospite a Radio Italia. In poche parole l’artista ha raccontato che per l’appunto quando si trovano in macchina Paola ama ascoltare la musica, scegliendo le la playlist. A un certo punto ha voluto far ascoltare alla madre un brano, sostenendo che fosse bellissimo.

Le parole al vetriolo di Laura sul nuovo modo di fare musica

La cantante è rimasta interdetta e ha deciso in quel punto di fermare il veicolo. Era sconvolta e ha così chiesto alla piccola se realmente pensasse che quella persona sapesse cantare, sostenendo che sostanzialmente fosse tutto autotune, dunque che di suo ci fosse ben poco, per non dire nulla.

Oltre a raccontare di questo episodio Laura ha voluto lasciarsi andare a un duro sfogo, sostenendo che ci voglia decisamente più rispetto perché fare musica è un lavoro, oltre che una cosa molto seria. “Scusate se mi permetto, ma ormai stanno cantando cani e porci ovunque“, ha dichiarato l’artista in radio, con grinta e determinazione. Applausi sui Social per lei.