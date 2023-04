Emanuel Lo mostra un lato inedito di Giorgia: mai vista così prima

Il ballerino e insegnante di ballo di Amici di Maria De Filippi mostra sui Social una versione del tutto inedita della sua compagna. Giorgia come non l’avete mai vista.

Sono due grandissimi professionisti. Lui lo è nel mondo della danza e lei in quello della musica. Attualmente l’uomo è approdato alla corte di Maria De Filippi per svolgere il compito di insegnante di ballo moderno, mentre lei ci ha fatto sognare ancora una volta sul prestigioso palco del Teatro Ariston, dopo una lunga latitanza dal Festival di Sanremo.

Non è riuscita a vincere l’edizione 2023 né arrivare alla famosa cinquina dei finalisti, ma è stata in ogni caso la prima donna partecipante alla nota kermesse ad arrivare più in alto in classifica. Durante la serata dei duetti ha conquistato sia i numerosi telespettatori a casa che presenti in loco con la sua performance canora in compagnia dell’amica e collega Elisa.

Nonostante ciò anche a quel giro il vincitore assoluto è risultato il carismatico Marco Mengoni, che poi ha conquistato in toto il Festival. Emanuel Lo si sta facendo notare all’interno della scuola più famosa d’Italia non solo per il suo innato talento, ma anche per il suo caratterino decisamente pepato.

Lui nel mirino per il bacio con la collega

Negli ultimi giorni poi in Rete non si fa che parlare della sua performance ad Amici in compagnia dell’amica Lorella Cuccarini. I due, che hanno collaborato tantissimo in passato insieme , hanno deciso di proporre un sentito e accorato omaggio a Mina. Si è trattato di una coreografia molto bella e sensuale realizzata sulle note di Brivido Felino. Nel finale si sono donati un lungo bacio.

Esso ha fatto molto discutere sui Social. Tutto questo però ora è stato lasciato un po’ da parte dagli utenti, che hanno iniziato a notare ben altro. Oltre a constatare che inoltre lui e la sua compagna, che è ,madre di suo figlio, le cosa vadano a gonfie vele, si sonio molto divertiti nel notare una versione praticamente inedita della cantante romana, Giorgia come non l’avete mai vista.

Giorgia in versione rock

La coppia si trova in macchina. Look sportivi e grintosi per entrambi. A realizzare il veloce video è lo stesso Emanuel. La cantante ha il viso coperto dalle sue chiome scure che scuote e muove a tempo di musica hard rock. I due stanno ascoltando un brano dell’attore Jack Black, che è anche un apprezzato musicista e cantante.

Tantissimi i like, con tanto di cuoricini rossi pulsanti per loro, non solo da parte dei numerosi estimatori di Giorgia ed Emanuel, ma anche di amici vip e colleghi, che si sono divertiti un mondo a vedere Giorgia in versione rockettara scatenata. Un nome su tuti? La meravigliosa Cristina D’Avena.