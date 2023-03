Maddalena Svevi beccata nel letto del ballerino: i fan si scatenano

Maddalena Svevi, amatissima allieva di Amici di Maria De Filippi, si è mostrata a letto in compagnia di un altro ballerino. Ecco di chi si tratta. Da non credere!

Per la seconda settimana consecutiva è andata in onda la puntata del Serale di Amici e, come sempre, gli ascolti non deludono mai. Sono stati eliminati Piccolo J e Gianmarco con grande stupore, dato che erano considerati dei talenti nella loro categoria.

I ragazzi rimasti in gara temono di tornare a casa, quindi non fanno altro che impegnarsi per convincere i maestri. Tra questi c’è la giovanissima Maddalena, non vista di buon occhio da Alessandra Celentano che preferisce di gran lunga Isobel.

Maddalena si è affidata al maestro Emanuel Lo, così ha avuto modo di perfezionare la sua tecnica. Con impegno e costanza ha ottenuto la maglia dorata, anche se ha rischiato grosso per via della questione della notte di Capodanno. In quell’occasione aveva vinto la sfida immediata, dopodiché si è rimboccata le maniche per non buttare all’aria quanto appreso nella scuola.

Di recente si sta parlando di lei non tanto per la sua esperienza nel talent show, bensì per uno scatto che sta circolando sul web in cui si trova sul letto accanto a un ballerino, ma di una delle precedenti edizioni. E’ stata fidanzato con un famosissimo volto del piccolo schermo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

A letto proprio con lui!

Nata a Genova nel 2005, fin da piccola Maddalena si è dedicata alla danza e ciò le ha permesso di far parte dell’Experience Dance Company. Nel 2020 Milly Carlucci l’ha voluta nello studio de Il cantante mascherato e ha fatto una comparsa nel videoclip di Perfetta così di Aka7even.

E’ una giovane talentuosa che ha catturato l’attenzione degli utenti social che sono andati a curiosare sulla sua vita ed è emerso che conosce Tommaso Stanzani, anche lui ballerino di Amici ed ex di Tommaso Zorzi. Maddalena ha un bel rapporto con lui al punto tale da guardare tv e fare spuntino insieme sul letto. La foto risale al passato, ma sicuramente avranno ancora questo legame speciale.

Amori e amicizie nella casetta

Nella scuola è stata fidanzata con il ballerino Mattia Zenzola, ma a dicembre si sono lasciati per volontà di lei. Lui voleva andare via, ma la conduttrice è riuscita a fargli cambiare idea. Poi si dice che Maddalena avesse una cotta per Paky e Samuel, però non c’è stato un risvolto.

In effetti il primo ha sempre dichiarato di essere fidanzato mentre per quanto riguarda Samuel non si è andati oltre sulla faccenda. A prescindere da tutto in tanti sono convinti che Maddalena potrebbe aggiudicarsi la vittoria nella categoria danza. Per scoprirlo non ci resta che attendere.