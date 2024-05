Ilary Blasi sbugiardata, uscita fuori la notizia: “Non ha casa” | Sconcertante retroscena

Ilary Blasi ha dovuto fare i conti con una amara verità: è stata sbugiardata pubblicamente e ormai non si torna indietro.

Ilary Blasi sta vivendo un momento di estrema delicatezza. Da quando la sua vita professionale ha subito un contraccolpo così duro, sembrerebbe che anche nel privato ci siano problemi sparsi qui e lì. Secondo alcuni rumors, nonostante la relazione con Bastian Muller, Ilary vorrebbe indietro Totti.

Tuttavia, questa diceria è contraddetta in modo preciso da tutte le dichiarazioni pubbliche di Blasi, la quale la vogliono felicemente single o, comunque, in una relazione leggera con Bastian. Insomma, nulla di troppo impegnativo. Inoltre, Blasi ha parlato pubblicamente proprio di Totti.

Stando alle sue parole, il capitano della squadra di calcio maschile della Roma avrebbe avuto diverse insicurezze mentre stavano insieme. Ilary lo ha descritto come un uomo perso, che spesso ricorreva alla possessività per esprimere la propria fragilità.

Questo è ciò che è emerso principalmente da Unica, un documentario leggero prodotto da Ilary Blasi e attualmente disponibile su Netflix. Se da una parte tutto questo ha portato acqua al multino della presentatrice tv, dall’altra è emersa una nuova voce che l’avrebbe sbugiardata in modo pesante.

Ilary messa alle corde

Da un punto di vista strettamente professionale, Ilary Blasi è stata tendenzialmente cacciata fuori dalla rete Mediaset da Pier Silvio Berlusconi, in seguito alla morte di Silvio. L’obiettivo del figlio d’arte era operare una rivoluzione dei contenuti e dei toni della rete ex Fininvest.

Questo ha comportato sicuramente l’abbandono di alcune personalità di spicco, come ad esempio Belen Rodriguez e Ilary Blasi, nonché la tanto discussa Barbara D’Urso. Nello specifico, Ilary Blasi è stata mandata via dopo i numeri raccolti sulla conduzione de L’Isola dei Famosi. Proprio su questo è stata colta in fallo, proprio mentre era in Cappadocia con Bastian Muller.

Lo sconcerto sulla casa di Blasi

Mentre era in Cappadocia in viaggio, Ilary Blasi ha aggiornato il suo profilo Instagram postando una serie di foto e un video. La Cappadocia è nota per le gite in mongolfiera, tra le altre cose storiche e archeologiche. Senza alcun motivo apparente, un utente ha commentato come segue il post dove venivano mostrate: “Ma questa persona non ha casa?”

I suoi follower sono dunque arrivati per combattere la guerra digitale: alcuni hanno chiesto alla conduttrice di “Sgonfiare le mongolfiere e tornare a presentare L’Isola”; altri, invece, hanno rincarato la dose di insulti, augurandole con odio di fare un incidente. Senza alcun motivo.