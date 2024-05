Questo bellissimo bambino oggi è il conduttore più amato dagli italiani: nessuno lo riconosce a prima vista

Il misterioso personaggio televisivo ha un volto noto, ma non tutti potrebbero riconoscerlo guardando le foto di lui da bambino.

Non tutti sono bravi a riconoscere a prima vista i personaggi famosi. Spesso succede con le grandi celebrità del mondo di Hollywood, le quali riescono sempre a sorprendere i propri fan facendo trapelare foto di sé in tenera età. In realtà, questo è proprio un trend sui social.

Su Tiktok, ad esempio, esistono profili dedicati proprio a questo: mostrare contenuti in cui sono mostrati i personaggi dello spettacolo da bambini, comparandoli a come sono oggi. Non solo, un altro trend analogo mostra il percorso di anzianità di alcuni vip.

Questo tipo di format è interessante soprattutto per le giovani generazioni che non erano presenti quando i più adulti hanno vissuto i tempi di estrema giovinezza di molti loro beniamini. Un esempio lampante è quello di Harrison Ford, attualmente attore di fama mondiale, ma che ha i suoi 81 anni.

Anche in Italia questo format è fiorente. Infatti, molte donne finiscono nel mirino di costoro. Tra le tante, vi sono Ornella Vanoni, star che oggigiorno è responsabile anche di tante risate per la sua sfrontatezza; Mina e Loredana Bertè. Quasi sempre è impossibile riconoscere i vip prima e dopo. Esattamente come in questo caso.

Chi è il conduttore misterioso?

L’infanzia è una carta di identità ben precisa. Ci sono infatti elementi che non possono essere modificati, né con l’età, né con l’eventuale chirurgia estetica. Un esempio lampante di questo è dato dagli occhi, nello specifico, il taglio degli occhi. Lo sguardo è inoltre sempre lo stesso, come se fosse innato.

Nel caso del bambino misterioso, anche il sorriso è simile a quello del conduttore odierno. Forse, a essere diversi sono i capelli, dal momento che il tempo che scorre non fa sconti a nessuno. Un altro indizio importante per la comprensione è il seguente: il conduttore viene spesso preso in giro per il colorito scuro della sua pelle. Non può che trattarsi di Carlo Conti.

Carlo Conti: tutto su di lui

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Forse, più di lui, solo Amadeus è elevato a rango di divinità. Carlo Conti, però, si occupa di un target ben preciso, seguendo perciò format sempre vincenti e riusciti, che strizzano l’occhio ai più nostalgici della generazione X e boomer.

Tra i tanti, vi è “Tale e Quale Show”, un programma in cui personaggi famosi devono imitare cantanti di alto pregio in tutto e per tutto, dal costume al makeup, dal timbro vocalico alle movenze sul palcoscenico. Un altro show interessante è “I migliori anni”. Classe 1961, Carlo Conti aveva solo 8 anni in quella foto.