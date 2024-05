Raimondo Todaro, la nuova fiamma famosissima la conoscete tutti: è molto più bella della Tocca

Problemi in paradiso per Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Un volto noto e bellissimo è nel cuore del ballerino.

Francesco Todaro è ormai un uomo. Per molti potrebbe sembrare sia passato poco tempo da quando ha fatto le sue prime apparizioni a Ballando con le stelle, un programma condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai Uno tutti i sabato sera in prima serata.

Da quel momento in poi, dopo anni di onorato servizio, ha deciso di abbandonare la rete di mamma Rai per dedicarsi a qualcosa di diverso, per certi versi, da lui stesso ritenuto più sfidante. Per questo motivo ha incrociato la strada di Maria De Filippi, traghettandosi ad Amici.

Il talent show ha offerto a Todaro molte opportunità, tant’è vero che è diventato maestro di ballo. Talvolta, il professionista è risultato in conflitto con un’altra big del mondo della danza: Alessandra Celentano. I due si sono spesso redarguiti, dando adito a dicerie e rumors.

In effetti, in apparenza sembrerebbe che tra Todaro e Celentano non scorra buon sangue, ma questa è una menzogna: i due sono molto legati intimamente, perciò possono permettersi di essere così bruschi a livello professionale. Tra i due è tutto ok, insomma. È dunque Celentano la nuova fiamma del maestro?

Il matrimonio con Francesca Tocca

Francesca Tocca è una ballerina professionista, la quale fa parte del cast di Amici dal 2015. Raimondo e Francesca sono dunque due individui dello stesso settore, per cui la complicità è altissima. Certo, ci sono stati alti e bassi negli ultimi anni, ma questo non ha impedito alla coppia di mettere su famiglia.

Proprio di recente, infatti, i due hanno deciso di avere un bambino. Per questo motivo, nel 2013 è nata Jasmine. Si tratta a tutti gli effetti di una bambina appartenente alla generazione alpha che però può beneficiare di genitori molto giovani. Infatti, Tocca ha appena 34 anni. Chi è nel cuore di Raimondo, allora? Sara Afraoui.

Chi è Sara Afraoui?

In molti hanno ritenuto Afraoui molto più bella di Francesca Tocca. Altri, invece, dissentono con fermezza. Ciò che Sara ha di diverso rispetto a Francesca è sicuramente l’età: Afraoui è classe 1995. Tuttavia, le due donne sono intelligenti, affermate e indipendenti.

Nello specifico, Afraoui è una conduttrice televisiva trevisana. In molti se la ricorderanno: era lei la donna con cui Todaro è stato sorpreso quando, nel 2022, lui e Tocca si erano separati. Secondo alcune fonti, Todaro avrebbe un ricordo felice di Afraoui, benché si sia serenamente e felicemente riconciliato con Francesca.