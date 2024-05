Carla Bruni, la subdola malattia ha bussato alla sua porta: “Ho assaggiato la morte”

Carla Bruni: tra musica e moda

Carla Bruni, nata il 23 dicembre 1967 a Torino, è una figura poliedrica che ha saputo conquistare il mondo con la sua bellezza, il suo talento musicale e il suo stile unico. Figlia del magnate dell’industria Alberto Bruni Tedeschi e della pianista e attrice Marysa Borini, Carla ha trascorso la sua infanzia tra la Francia e l’Italia, sviluppando fin da giovane una profonda passione per la musica e l’arte.

La sua carriera artistica ha avuto inizio negli anni Novanta, quando ha intrapreso la carriera di modella, diventando presto un’icona di stile e fascino in tutto il mondo. La sua bellezza magnetica e la sua eleganza innata l’hanno portata a lavorare con i più grandi stilisti e a sfilare sulle passerelle più prestigiose.

Tuttavia è nella musica che Carla ha trovato la sua vera vocazione. Nel 2002 ha debuttato come cantante con l’album Quelqu’un m’a dit, che ha ottenuto un enorme successo di critica e pubblico, consolidando la sua fama anche nel mondo della musica. Il suo stile musicale, delicato e raffinato, unito alle sue parole poetiche e malinconiche, ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Ma la sua vita non è stata solo una continua ascesa al successo. Carla ha vissuto anche momenti difficili sul piano personale, soprattutto in relazione alla sua vita sentimentale. Legata sentimentalmente a personaggi famosi come Mick Jagger ed Eric Clapton, è soprattutto nota per la sua storia d’amore con l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Negli ultimi anni una tremenda malattia si è affacciata nella sua vita, sconvolgendola.

Carla si racconta e confessa i dettagli del suo percorso

La vita di Carla Bruni è stata segnata da una terribile tragedia che ha sconvolto la sua esistenza. Nel 2022 le è stata diagnosticata una grave malattia, nello specifico un cancro al seno, che ha messo a dura prova la sua forza e la sua determinazione. Carla ha combattuto con coraggio e determinazione contro la malattia, affrontando con serenità e dignità le difficoltà e le sofferenze del percorso terapeutico.

A proposito di quello che ha vissuto, a distanza di tempo l’artista ne parla come di un esperienza terribile e infernale. Lei stessa afferma a tal proposito: “Ho assaggiato la morte”. Difatti da allora, oggi che ne è finalmente uscita sana e salva, dice di aver scelto di vivere la vita giorno per giorno.

L’invito alla prevenzione

Le parole di Carla Bruni riflettono la sua straordinaria resilienza e la sua capacità di affrontare le sfide della vita con coraggio, facendone un esempio di forza e speranza per milioni di persone in tutto il mondo.

La mammografia le ha salvato la vita le ha salvato la vita, dichiara Bruni, che solo per caso ha così saputo del cancro. Da allora si è fatta carico di molte campagne di prevenzione del tumore al seno, invitando le donne a prendersi cura di sé non trascurando queste importanti analisi.