Simona Ventura, il dramma per lei è troppo grande: “E’ scioccante che delle muoiano per nulla”

Simona Ventura ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram e non ha nascosto la sua amarezza per ciò che è accaduto nelle ultime ore. Ecco cosa è successo all’amatissima conduttrice.

Simona Ventura è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Conosce bene l’arte dell’intrattenimento davanti alle telecamere, dunque sia la Rai che la Mediaset hanno voluto puntare su di lei. Gli ascolti non deludono mai.

Per la Rai ha condotto ben otto edizioni de L’Isola dei Famosi per poi diventare un concorrente nel 2016 quando il reality è passato alla Mediaset. Non aveva sintonia con Mercedezs Hengher, quindi tra le due la rivalità era evidente. Purtroppo è stata eliminata con un televoto, ma il suo carisma ha sicuramente lasciato il segno in quell’edizione.

Maria De Filippi le ha dato la possibilità di condurre alcuni dei suoi programmi televisivi, come Temptation Island Vip e Ultima Fermata. Da aggiungere nel curriculum Festival di Sanremo, Citofonare Rai 2, Che tempo che fa, Il contadino cerca moglie e tanti altri ancora.

Essendo un personaggio pubblico, Simona Ventura tende a condividere tanti scatti e video sul suo profilo Instagram. Aggiorna su tutto i suoi follower, pubblicando anche dei pensieri che portano inevitabilmente alla riflessione. Qualche giorno fa si è soffermata su alcuni episodi che hanno letteralmente spiazzato.

“Sono successe tante cose brutte”

“In quest’ultimi giorni sono successe tante cose brutte, per non dire assurde. Sarà la comunicazione frenetica dei nostri tempi, sarà che per me è sempre scioccante che delle persone muoiono per nulla, o in casa da mesi senza che a nessuno venga in mente di cercarle. Io sento il bisogno di fare qualcosa, perché in un mondo che ha questa indifferenza non ci vorrei stare. E voi?”. Ecco cosa ha scritto nel post che racchiude tre foto di persone che in queste ore hanno subito delle ingiustizie.

Queste sono Francesco Pio Maimone, Raffaele Lioce e Pier Attilio Trivulzio. Il primo è stato vittima di una sparatoria a Mergellina, splendida località di Napoli, il secondo è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento dopo mesi e lo stesso vale per l’altro, giornalista di Formula 1.

“Non possiamo vivere nell’indifferenza”

Tra i commenti si può leggere quello di Carolyn Smith: “E’ scioccante sentire queste notizie…Quando non vedo qualcuno per qualche tempo inizio a chiedere ‘ma dove sta, sta male, cosa è successo?’…Non possiamo vivere nell’indifferenza…l’umanità sta degradando alla grande. Dobbiamo salvarla”.

A seguire anche Stefania Orlando è intervenuta: “L’indifferenza è il vero male della nostra società, hai ragione”.