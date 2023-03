Barbara D’Urso, le foto hanno scioccato i follower: “Urgente un consulto psicologico”

Barbara D’Urso ha pubblicato un post su Instagram e, come sempre, non sono mancati i commenti degli utenti social. Qualcuno le ha consigliato un consulto medico. Ecco il motivo.

Nata a Napoli il 7 maggio 1957, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo. Infatti è impensabile non vederla nel piccolo schermo nella quotidianità, sempre disponibile con il suo fedele pubblico. Il suo esordio è avvenuto negli anni sessanta e da allora cavalca l’onda del successo.

All’età di 19 anni ha preparato le valigie per recarsi a Milano e tentare la fortuna, nonostante il padre non fosse d’accordo. Essendo poco alta, non ha potuto intraprendere la carriera di modella e così si è orientata su altri tipi di attività. Accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Massimo Boldi ha lavorato su Telemilano 58 in qualità di showgirl.

Si è anche impegnata nel mondo della recitazione e uno dei suoi successi è stata la fiction Dottoressa Giò (1995-1998). Nel suo curriculum sono stati inseriti anche dei programmi televisivi che ha condotto e conduce ancora: dal Grande Fratello a Pomeriggio 5.

Essendo un personaggio pubblico tende a condividere molto della sua quotidianità, dal lavoro alla vita privata. Purtroppo la popolarità ha anche un lato negativo, dato che riceve non solo complimenti, ma anche dei commenti negativi. Alcuni utenti social non hanno fatto eccezione nemmeno stavolta con la condivisione di un post con foto scattate nel pieno di un party.

“Subito dallo psicologo”

“Mi pare poco rispettoso nei confronti dei fedeli“, “Fuori luogo soprattutto i santini. Lei che si proclama persona religiosa mi sembra un po’ blasfemo sinceramente”, “Come vi permettete di prendere in giro le cose sacre?”. Ecco solo alcuni dei commenti che Barbara D’Urso ha ricevuto in seguito alla pubblicazione del post contenente dieci foto.

Si è recata a una festa e ha mostrato dei santini, il cartoncino rettangolare tascabile che propone l’immagine di un santo della fede cristiana. Un gesto che sembra non essere per niente piaciuto a chi ha visualizzato, quindi non c’è stata alcuna esitazione a esprimere il proprio parere. Qualcuno è andato sul pesante dicendole di consultare un medico professionista.

Curiosità sulla vita privata

Tempo fa a Verissimo la D’Urso ha confessato a Silvia Toffanin che a breve diventerà per la prima volta nonna. I fan sanno che è restia a parlare della sua vita privata, soprattutto dei due figli. Il motivo? Non ha mai voluto che i due ragazzi avessero la strada spianata con l’etichetta dei “figli di…”.

Giammauro è un medico di Roma mentre Emanuele è un videomaker e produttore. Il padre è Mauro Berardi, con il quale la conduttrice è rimasta in buoni rapporti per amore della prole.