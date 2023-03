Alessia Marcuzzi, avete mai visto sua madre? Sono due gocce d’acqua

Alessia Marcuzzi, la meravigliosa conduttrice romana, mostra la sua bellissima mamma sui Social. Le due sono praticamente identiche.

Da qualche mese a questa parte la spumeggiante Alessia Marcuzzi è tornata, dopo una lunga assenza dal Piccolo Schermo, a condurre un programma tutto suo. Stiamo parlando di Boomerissima, che lei, oltre ad averlo appunto condotto, ha anche ideato, assieme a un affiatato team autorale.

Ne è molto orgogliosa ed è molto felice dei risultati che ha ottenuto in prime time su Rai 2. La Marcuzzi ha lavorato per tantissimi anni alle Reti Mediaset, conducendo numerosi programmi di grande successo. Tra di essi ricordiamo Le Iene, L’Isola Dei Famosi e il Grande Fratello.

Nel suo passato anche il mitico Festivalbar. Poi piano piano è uscita di scena e sovente sui Social, dove è particolarmente attiva sia per svago che per lavoro, ha raccontato di nuovi cambi di rotta a livello professionale. Ha lavorato sodo anche ai cosiddetti piani B e infatti è diventata un’imprenditrice di successo, sia nel campo del beauty che della Moda, in particolare sugli accessori.

Un matrimonio finito

Alessia l’abbiamo anche vista accanto al mitico Fiorello, al quale è legata da una lunga e profonda amicizia, in occasione di uno speciale Viva Rai2! dedicato espressamente al Festival di Sanremo 2023. Se a livello professionale le cose vanno a gonfie vele, in quello privato la sua vita ha subito un forte scossone. Difatti è finito il suo matrimonio con l’affascinante Paolo.

La crisi era iniziata durante il primo, lungo ed estenuante lockdown, per poi diventare sempre più forte in seguito. Alla fine è stato inevitabile dirsi addio. In ogni caso pare che i due ex coniugi siano rimasti in buoni rapporti. Si è parlato anche di un altro nuovo amore per lei che al momento non ha voluto rivelare nulla al riguardo.

Identica alla mamma

La Marcuzzi è anche molto legata alla sua famiglia, che ritiene il dono più grande. Oltre ai suoi figli, una persona per lei molto importante è indubbiamente la sua adorata mamma. L’ha mostrata sui Social in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram con alcuni scatti dal sapore amarcord. Uno più recente la ritrae invece più vicina a lei.

I fan della conduttrice romana non hanno potuto fare altro che notare l’incredibile somiglianza che vige tra le due. In poche parole sono due vere e proprie gocce d’acqua. Stesso sguardo, stessi lineamenti, stessa bocca e stesso naso e persino stessi capelli, sebbene la mamma li porti oggi di un colore ben diverso rispetto a quello prediletto dalla sua celebre figlia.