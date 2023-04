Sabrina Salerno messa a disagio in diretta: il conduttore lo ha fatto ‘di proposito’

Sabrina Salerno messa a disagio dal conduttore in diretta, lo sgarro viene fatto di proposito, la showgirl non riesce ad andare avanti, quella situazione proprio la infastidisce.

Il conduttore in diretta mette a disagio Sabrina Salerno di proposito, la quale non la prende molto bene.

Quella situazione la mette a disagio perché si sente complementare all’ambiente circostante e questa sensazione proprio non le piace.

Lo show viene fermato e Sabrina Salerno è impossibilitata a proseguire, non ne vuole sapere di far finta di niente se qualcuno non pensa a come porre rimedio.

Quando succedono queste cose in diretta, sta al conduttore mediante il “problem solving”, tentare di uscire da quel vortice di imbarazzo che si è andato a creare. Come sarà finita la vicenda?

Sabrina Salerno deve tutto a Cecchetto

Sabrina Salerno è una showgirl, cantante e attrice diventata famosa soprattutto a partire dagli anni’80, in veste di icona sexy grazie alle sue pose e al suo corpo sensuale. La donna fu scoperta da Claudio Cecchetto che la presentò al mondo in veste di cantante, in seguito, Sabrina prese parte a più ruoli all’interno della televisione. Ha partecipato a film quali Grandi magazzini, Jolly blu, Professione vacanza e così via.

La Salerno è anche molto attiva sui social, non è la prima volta infatti che suggerisce ai suoi followers i modi per rimanere in forma come lei pur avendo superato i 50 anni. Segue la dieta mediterranea, si concede ogni tanto qualche sgarro, come pasta e pizza, ma effettua un massiccio programma di fitness. Viene seguita dal suo personal trainer che ha stilato per il suo fisico delle sessioni di esercizi abbastanza impegnativi.

Sabrina Salerno in imbarazzo da Cattelan?

Durante la trasmissione Stasera c’è Cattelan, condotta da Alessandro Cattelan, Sabrina Salerno viene messa a disagio in diretta. Ovviamente il siparietto che si è creato tra Sabrina e Alessandro è ironico, in quanto il problema risiede nella sedia della showgirl.

La poltroncina è dello stesso colore del suo vestito e la donna non si sente valorizzata da quella fusione di colori, le sembra quasi di “sparire” nel divanetto. Per questo, dopo una serie di lamentele e frasi ironiche, chiede a Cattelan di scambiare sedia, il quale accetta immediatamente, pur di poter continuare il suo lavoro. Ironicamente Alessandro fa presente alla Salerno che le poltroncine degli ospiti sono molto più comode della sua, pur essendo il conduttore.