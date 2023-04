Giacomo Urtis, quello che gli sta succedendo è devastante: la notizia dell’ultima ora

Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Giacomo Urtis ha parlato di un momento difficile che ha dovuto affrontare per colpa di terzi. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Giacomo Urtis è noto per essere il chirurgo plastico più richiesto dai personaggi televisivi. Il merito è senza dubbio della sua professionalità indiscussa che non esita a mettere a disposizione per coloro che si rivolgono a lui. Allo stesso tempo non ha mai messo da parte il piccolo schermo, dato che è stato negli studi televisivi di vari programmi.

Qualche anno fa, per esempio, ha partecipato a un’edizione del Grande Fratello Vip. In quel periodo nella casa c’era Francesca Cipriani, la quale appena l’ha visto non ha esitato ad abbracciarlo per la gioia. Inoltre aveva riferito ad Alfonso Signorini che deve a lui il suo aspetto fisico ben gradito allo specchio.

Con l’esperienza della casa ha dato modo al pubblico di farsi ulteriormente conoscere. Con altri compagni d’avventura ha regalato dei sorrisi al pubblico e per questo motivo è riuscito a superare le nomination. Da allora gli italiani lo seguono in televisione quando accetta gli inviti di amatissimi conduttori.

Uno di questi è Francesca Fanagni, colei che la Rai ha messo alla conduzione di Belve. All’intervista Giacomo Urtis si è presentato con capelli lunghi e biondi e con un aspetto diversi dal solito. Ha parlato a ruota libera sulla sua vita privata, soffermandosi soprattutto su un evento che l’ha segnato.

“Volto gonfio e rovinato”

Il 5 aprile 2023 Giacomo Urtis sarà costretto a presentarsi in tribunale per via di una denuncia avuta da una cliente che lo ha accusato di averla rovinata. Quest’ultima ha voluto sottoporsi a un intervento con l’utilizzo del filler ad acido ialuronico e l’esito non è stato quello desiderato. Infatti si è recata di corsa in ospedale dove i medici le hanno detto che il danno non sarebbe stato permanente. Eppure nonostante tutto ha contattato i suoi avvocati.

Il pubblico ministero Vincenzo Barba si è occupato del caso portando avanti l’accusa per lesioni personali in ambito sanitario. Tutto è accaduto nel 2018, quando Urtis applicò il filler in una parte del viso in modo erroneo. Secondo quanto riferito da La Repubblica, la donna avrebbe avuto come reazione la formazione di granulomi nei punti trattati.

Prelievo e trattamento del sangue

In realtà in passato ha avuto dei problemi con i tribunali anche per un altro intervento. Tuttora la sentenza lo impegna e riguarda il ricorso alla tecnica per la ricrescita dei capelli iniettando il sangue nel cuoi capelluto.

I Nas dei Carabinieri hanno seguito con attenzione la vicenda perché Urtis non ha le autorizzazioni necessarie per farlo. A prescindere a tutto i vip non smettono mai di rivolgersi a lui, chiaro segno che il suo talento è fortemente apprezzato.