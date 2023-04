Fabrizio Corona fa nomi e cognomi: “Ecco con chi sono andato a letto”

Fabrizio Corona ha deciso di parlare in merito alla sua vita sentimentale. Ha fatto i nomi delle persone con le quali ha avuto dei rapporti che sono andati oltre l’amicizia.

Fabrizio Corona è sicuramente uno dei personaggi pubblici più chiacchierati di sempre. Nato a Catania il 29 marzo 1974, è stato per anni alle prese con giudici e udienze per una serie di inchieste, tra cui quella di Vallettopoli. Purtroppo non ha avuto vita facile, ma adesso è tornato a casa e quando può si presenta negli studi di alcuni programmi televisivi.

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, è stato sposato dal 2001 al 2007 con la modella Nina Moric e dal loro amore è nato il figlio Carlos Maria. E’ stata lei a chiedere il divorzio, così in un secondo momento l’uomo ha incontrato Belen Rodriguez. Dal 2009 al 2012 sono stati al centro del gossip per poi dirsi addio e l’interruzione della gravidanza avrà probabilmente inciso sulla rottura.

Dal 2015 al 2018 è stato fidanzato con Silvia Provvedi. Quando lei era un concorrente di un’edizione del Grande Fratello Vip lui ha chiesto un confronto davanti alle telecamere. In quel periodo al timone della conduzione c’era Ilary Blasi, che non ha esitato a togliersi un sassolino dalla scarpa per vecchie questioni legate al suo matrimonio con l’ormai ex marito Francesco Totti.

Peppe Iodice, conduttore del Peppy Night, ha fatto un’intervista a Fabrizio Corona. Gli ha posto delle domande sulle relazioni che ha avuto fino a oggi. Le risposte sono state immediate da parte del diretto interessato. Ecco chi ha menzionato nella lista delle sue fiamme.

“Si è innamorato di me dal primo momento”

Nel pieno della conversazione, Corona ha parlato di Giacomo Urtis. Quest’ultimo ha partecipato a un’edizione del Grande Fratello Vip ed è subito entrato nel cuore dei telespettatori per la sua bella personalità. Durante la permanenza nella casa, senza fare nomi, aveva parlato di un uomo con il quale c’era una bella sintonia. all’esterno Corona aveva lasciato intendere sui social di essere lui.

“Lui si è innamorato dal primo momento che mi ha visto ad Alghero. Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista. Devo dirti le storie che ho avuto con gli uomini? Allora Stefano De Martino… Sto scherzando”.

Un’intervista che ha lasciato il segno

Corona è stato chiaro su ciò che c’è stato con Urtis. Poi ha menzionato Biagio Izzo, ma anche in questo caso è stato ironico, dunque non si è sbilanciato.

Poi ha invitato il conduttore a lasciarsi andare: “Ti inviato a provare queste esperienze…anche perché non c’è niente di strano fidati”. Sicuramente quest’intervista difficilmente finirà nel dimenticatoio.