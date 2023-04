Il Paradiso delle Signore, colpo di scena: Marcello e Ludovica scoprono tutto su Adelaide

Ludovica e Marcello saranno i protagonisti assoluti delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 per via di una verità sconvolgente su Adelaide. Ecco cosa scopriranno sul conto della donna.

La soap opera di stampo puramente italiano, nonostante ispirato vagamente a un’opera dello scrittore francese Emile Zola, da anni riscuote un grande successo e il merito è senza dubbio della storia avvincente messa in scena da un cast di attori formidabili. Tra questo c’è l’attore Alessandro Tersigni, presente sul set fin dalla prima puntata.

Nel ruolo di Vittorio Conti, ha sempre catturato l’attenzione dei telespettatori per la complessità delle dinamiche del suo personaggio. In tanti si stanno chiedendo su chi farà affidamento per portare avanti il negozio. Matilde e Flora sono state cacciate e Gabriella potrebbe arrivare in suo soccorso. Per ora non si sa ancora nulla sulla faccenda.

Per quanto riguarda Gemma dovrà decidere se accettare la proposta di matrimonio di Roberto, anche se ama Marco. Lui non sa che attende un figlio da lei, ma nel frattempo sta con Stefania. Lo stress accumulato da Gemma può mettere a rischio la gravidanza con un aborto spontaneo.

Infine ci sono Ludovica e Macello. La ragazza ha intrapreso una relazione con Ferdinando e insieme hanno deciso di sposarsi. Lui voleva andare via da Milano, ma Adelaide gli ha fatto cambiare idea proponendogli di diventare soci. A prescindere da tutto le anticipazioni delle prossime puntate potrebbero stupire per ciò che verrà a galla.

Adelaide ha mentito sul viaggio?

In poche parole i due ragazzi si troveranno l’uno accanto all’altra ad affrontare una questione che riguarda proprio Adelaide. Quest’ultima si è recata in Francia riferendo di andare a fare visita a un’amica afflitta da dei problemi di salute non specificati. Ironia della sorte Ludovica e Marcello scopriranno che non si troverà a Lione. Secondo gli spoiler impiegheranno tempo per cogliere la verità che si cela dietro a tanto mistero.

I telespettatori conoscono bene il personaggio emblematico quanto affascinante. Ha aiutato Ludovica a riprendersi dopo lo scandalo che l’ha resa protagonista con Riccardo. In questo modo la giovane ha avuto anche un riscatto sociale grazie al suo intervento. Molti hanno notato il suo atteggiamento materno, ragion per cui non capiscono perché abbia mentito a colei che ha trattato in varie occasioni con i guanti.

Verso la fine della settima stagione

Gli spoiler che stanno circolando sui social non fanno altro che aumentare la curiosità dei telespettatori. Questo è un segno che conferma il grande successo della soap opera italiana.

A metà maggio arriverà al termina la settima stagione, ma è sicuro che ci sarà anche l’ottava. Per il momento tutto è avvolto nel manto del mistero. Anche stavolta Alessandro Tersigni darà un anticipo attraverso il suo profilo Instagram? Per scoprirlo non ci resta che armarci di pazienza.