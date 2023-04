Alessia Marcuzzi ‘soffia’ il posto a Signorini: arriva anche una mazzata per Berti e Bruganelli

Alessia Marcuzzi, la splendida conduttrice romana ruba il posto a Signorini. Via anche la Berti e la Bruganelli dal GF Vip.

Quest’anno la settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip ha dato non poche gatte da pelare al suo carismatico conduttore. Il giornalista infatti, fin dalle primissime battute del programma, ha dovuto vedersela con delle questioni assai delicate che hanno indignato l’opinione pubblica. Svariati i casi di bullismo che si sono verificati all’interno della Casa.

Il più eclatante in tale direzione è quello verificatosi nei confronti di Marco Bellavia, che secondo molti è da considerarsi il vincitore morale di tale edizione. Alla fine è uscito anticipatamente dal gioco perché profondamente stanco delle cattiverie e delle parole molto dure che gli rivolgevano gli altri concorrenti.

Non sono mancate neppure fortissime diatribe tra i gieffini, grandissime gelosie, bestemmie e parolacce a gogo. Svariate sono state le squalifiche che hanno visto protagonisti anche partecipanti che hanno fatto molto parlare di sé fin dai primi giorni della loro esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Un’edizione particolarmente pepata

In tempi recenti è dovuto intervenire anche l’affascinante AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi per invitare i concorrenti a comportarsi in maniera più congrua ad un programma TV, oltre che a utilizzare un linguaggio più educato. Ha anche chiesto più sobrietà nella scelta del vestiario.

Pare che tutto questo sia stato il frutto di un momento di esasperazione da parte anche dei numerosi telespettatori che da tempo sul Web si lamentavano di ciò che accadeva all’interno del gioco. Ed è per tale motivo che si è vociferato, soprattutto nelle ultime settimane, che potrebbe esserci, nel corso dell’ottava edizione, un cambio a livello di conduzione, nonché di opinionisti.

Un cambio anche per gli opinionisti

Uno dei nomi che ha iniziato a farsi strada è quello della brava Alessia Marcuzzi, che, dopo tanto tempo lontana dal Piccolo Schermo, ha lasciato le Retri Mediaset per approdare alla Rai con un nuovo programma da lei stesso ideato. Stiamo parlando di Boomerissima, che l’ha soddisfatta sotto ogni punto di vista.

L’abbiamo anche ammirata al fianco del fraterno amico Fiorello nelle speciali puntata dedicate a Sanremo del suo Via Rai2!. Tra l’altro lei ha già già condotto in passato proprio il padre di tutti i reality, perciò parrebbe il nome più papabile in caso di sostituzione per Signorini. Sta di fatto che è solo una voce e soprattutto un desiderio di alcuni fan che vorrebbero pure, al posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli in qualità di opinionisti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.