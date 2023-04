Altro che Amici! Samu una volta uscito ‘lascia’ la danza: “Posso annunciarvi che….”

Amici è indubbiamente una grandissima vetrina per chi vi partecipa. Il ballerino Samu è ora uscito dalla scuola più famosa d’Italia. “Lascerà” la danza. L’annuncio che spiazza.

Ha preso il vai ufficialmente in prime time su Canale 5 sabato 18 marzo 2023 l’attesissima edizione serale di Amici. Tra le grandi novità vi è la nuova giuria a questo giro composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e dal carismatico Cristiano Malgioglio che per tanto tempo ha svolto il suo ruolo di giudice sia per Tale E Quale Show che per Tali E Quali, entrambi trasmessi su Rai Uno e condotti da Carlo Conti.

Tantissime le emozioni che i concorrenti, sia per quanto concerne il canto che la danza, hanno regalato, sia al pubblico presente in sala che a casa. Ora a sorpresa è arrivata l’eliminazione del ballerino Samuele Segreto, dopo un’incredibile testa a testa con Wax. L’eliminato, lo ricordiamo per dovere di cronaca, ha fatto parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Grande sgomento nei cuori dei suoi numerosi estimatori, che speravano di vederlo danzare dritto fino all’attesa finalissima, dove si conoscerà il nome del vincitore. In ogni caso questa all’interno del padre di tutti i reality, condotto e ideato da Queen Mary, è stata una grandissima occasione per lui per fare esperienza e farsi conoscere ad ampio raggio sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori.

Nuove prospettive per Samu

Sta di fatto che lui, al di là della delusione, certamente più che comprensibile e assai cocente per aver concluso durante la terza puntata del serale la sua esperienza dalla De Filippi, ha ben altri motivi per festeggiare e sorridere ampiamente. Certamente non gli mancheranno gli ingaggi per nuovi lavori, vista la fama che ha ottenuto grazie alla sua recente partecipazione al padre di tutti i reality.

Tuttavia a quanto pare nei suoi interessi artistici e professionali non c’è solo la danza. Non per nulla a breve il ragazzo è impegnato anche su altri fronti, che hanno comunque a che fare con il vasto universo artistico e dell’ampio mondo dello spettacolo. Samu, classe 2004, è un vero e proprio talento, che può anche contare sulla stima di un grandissimo attore e conduttore siciliano. Stiamo parlando del mitico Beppe Fiorello.

A breve sul Grande Schermo

Ed è stato proprio lui una delle prime persone che il ballerino ha sentito dopo la sua uscita di scena ad Amici. Fiorellino, tramite la condivisione di una Storia su Instagram, ha espresso tutta la sua gioia di rivedere Samuele. Il ragazzo ha debuttato al cinema con Stranizza D’Amuri, il film che segna l’esordio da regista di Beppe Fiorello.

L’artista ha anche poi annunciato, tramite un post, che ben presto Samu sarà presente assieme a lui e a tutto il resto del cast all’interno del tour promozionale che avverrà in alcune sale. Chiaramente c’è molta attesa nel vedere Segreto nelle vesti di attore, dopo che ha incantato i telespettatori con la sua arte di ballerino ad Amici.