Ilary Blasi, il divorzio non l’ha affatto messa KO: ora assesta l’ultimo colpo

Ilary Blasi, la meravigliosa conduttrice prontissima per condurre una nuova edizione dell’Isola. Il divorzio non l’ha minimamente fermata.

Ormai ci siamo, è praticamente tuto pronto per accogliere la nuova e assai attesa edizione de L’Isola Dei Famosi. Come è diventata ormai una piacevole consuetudine da diversi anni a questa parte, a cedere il passo al programma all”ex signora Totti è il GF Vip che, nel corso dell’ultima edizione, ha fatto molto discutere.

Alfonso Signorini è dunque prontissimo a salutare i numerosi telespettatori e lasciare il posto alla conduttrice romana più amata e apprezzata in assoluto dagli italiani di ogni età. Certamente c’è molta attesa di rivederla sul Piccolo Schermo da dove è rimasta lontana per molto tempo, anche perché questa è la prima volta che la vedremo divisa dal punto di vista sentimentale dal Pupone.

Sono iniziate a marzo nella Capitale le prime sentenze in tribunale per la separazione e successivo divorzio tra Ilary e Francesco. Sul piatto tante questioni delicate tra cui l’affido dei loro figli. Stiamo chiaramente parlando di Christian e Chanel che sono adolescenti e di Isabel, la piccola di casa che ha appena compiuto 7 anni.

La nuova vita privata di Ilary

Per lei la mamma ha organizzato una meravigliosa festa di compleanno, i cui scatti e video sono stati condivisi sui Social e diventati ben presto virali. La bimba ha anche conosciuto Bastian Muller, l’affascinante imprenditore tedesco che, da qualche mese a questa parte, fa battere il cuore a Ilary. Non per nulla i paparazzi di Chi hanno immortalato i tre intenti a divertirsi al parco in un clima disteso e felice.

Insomma, la Blasi è di nuovo innamorata e vive il suo nuovo amore alla luce del sole. Ciò ha rappresentato una vera e propria coccola per l’anima per i suoi numerosi estimatori che l’hanno vista molto soffrire quando ha annunciato l’addio al marito, lasciando a bocca aperta i più.

Il suo team dell’ Isola

Adesso l’artista è prontissima a farci divertire ed emozionare a partire da lunedì 17 aprile con la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi, che si prospetta alquanto scoppiettante. Al suo fianco in studio nel ruolo di opinionisti Enrico Papi, che ha sostituito Nicola Savino, e la veterana Vladimir Luxuria.

A Hounduras come inviato ci sarà ancora una volta Alvin. Ilary e il suo reality ci faranno compagnia in prime time su Canale 5 per 10 puntate consecutive il lunedì sera. Tra i tanti concorrenti, i nomi che hanno suscitato maggior clamore sono stati quelli di Cristina Scuccia, ex suor Cristina, e del suo musiclae dei Jalisse, composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci.