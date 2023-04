“Un pessimo esempio”: Chiara Ferragni ‘deturpa’ la natura africana per un post | Il web è indignato

Chiara Ferragni, la splendida influencer di nuovo nella bufera. Un pessimo esempio secondo molti utenti del Web. Ed è il Caos.

Chiara Ferragni è indubbiamente un personaggio molto amato, famoso e nel contempo chiacchierato. Da quando poi si è fidanzata e successivamente sposata con il rapper e produttore Federico Lucia in arte Fedez, con il quale poi ha costruito una splendida famiglia, non è più uscita dal chiacchiericcio decisamente incessante della Cronaca Rosa.

Tanto più che anche lui è un personaggio molto apprezzato ma anche posto sovente al centro di bufere mediatiche per alcune sue dichiarazioni e alcuni suoi atteggiamenti. Sono entrambi molto attivi sui Social, dove amano condividere sia tramite post che Stories la loro quotidianità, in compagnia di amici e familiari, nonché dei loro adorati figli che sono ancora alquanto piccini.

Stiamo chiaramente parlando di Leone e Maria Vittoria, che sono già diventati delle vere e proprie star a tuttotondo. Non mancano poi sia le foto che i video di coppia, che diventano in men che non si dica virali. Ovviamente Chiara è attivissimi più che mai sul Web anche per motivi lavorativi, dal momento che lei è una delle più forti imprenditrici digitali non solo in Italia ma nel mondo.

Dovunque vada si parla di lei

Durante il Festival di Sanremo 2023, ove ha affiancato nel corso della prima e dell’ultima serata i mitici Amadeus e Gianni Morandi, ha fatto molto parlare di sé per i suoi look e messaggi di stampo sociale lanciati attraverso alcuni suoi abiti. Successivamente si è vociferato di una possibile crisi col marito, che semmai ci sia stata è ben presto rientrata.

I due appaiono nuovamente insieme felici, innamorati e più uniti che mai, per l’immensa gioia dei loro numerosissimi estimatori. Tuttavia non c’è mai pace per la coppia e in questo momento ad essere maggiormente nel mirino è la splendida Chiara, che ultimamente ha fatto storcere il naso a molti utenti per via di una sua scelta. Ed è scattata la vera e propria indignazione in Rete.

Un pessimo esempio, secondo alcuni

L’influencer si è fatta immortalare durante alcuni momenti di mero relax in costume da bagno intero nero, capelli sciolti e pelle chiarissima. Sguardo sognante nonché ammaliato dall’incredibile paesaggio che la circondava. Lei è immersa in una piscina e a osservarla alle sue spalle vi è niente meno che un elefante.

La location è la Savana. Sta di fatto che molti utenti non hanno gradito la sua scelta e c’è chi è arrivato a dire che lei abbia deturpato la Savana per un suo capriccio. C’è anche chi parla di un pessimo esempio. Ovviamente non sono nemmeno mancati i cuoricini rossi palpitanti per lei, che è apparsa più bella e in forma che mai. In ogni caso è nuovamente chiaro a tutti che qualsiasi cosa faccia la Ferragni, diventi subito virale e fonti di chiacchiere.