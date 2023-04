Antonella Clerici ci mette una croce sopra: non sposerà affatto Vittorio | “E’ andata male”

La splendida Antonella Clerici non ne vuole proprio più sapere. Non ha infatti alcuna intenzione di sposare il suo lui. La confessione che lascia sconvolti.

Da diversi anni a questa parte la conduttrice e giornalista ci fa compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno, esattamente poco prima di pranzo con il suo È Sempre Mezzogiorno. Qui, insieme ai suoi amici chef, ci delizia con chiacchiere, consigli per la casa e ricette, da provare a cucinare nelle nostre cucine da soli o in compagnia dei nostri cari.

Non mancano poi i giochi con i numerosi telespettatori, che durante le telefonate riempiono di complimenti Antonella. Non per nulla lei ancora oggi è amatissima dal grande pubblico di ogni età. Lo è indubbiamente non solo per la sua ingente professionalità, ma anche per il suo modo di porsi.

È infatti una persona solare, dolce, sensibile e profonda. Adora poi mantenere, quando sia gli impegni lavorativi e professionali lo consentono, un contatto diretto e costante con i suoi estimatori sui Social, sia tramite post che Stories. Ci ha anche mostrato più volte la sua meravigliosa casa sita nel bosco, ove vive non solo insieme ai suoi amatissimi cani e alla figlia adolescente Maelle, ma anche al compagno Vittorio Garrone.

La felicità dopo tanto dolore

Dopo tante delusioni e copiose lacrime, con lui la Clerici ha trovato la felicità più vera e sincera. I due sono più innamorati e uniti che mai. Lui ama dimostrarle ogni giorno il suo amore, anche donandole dei meravigliosi fiori che Antonella ha pure mostrato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Anche amici in comune della coppia hanno speso parole bellissime per la loro unione e per l’uomo, che tra l’altro va pure molto d’accordo con Maelle, nata dall’unione di Antonella con il suo ex giovane compagno Eddy Martens. Con lui oggi è rimasta in buoni rapporti anche per il bene assoluto della figlia che hanno in comune.

Niente matrimonio nonostante il grande amore

Nonostante ciò lei non ne vuole proprio sapere di convolare a giuste nozze con il suo Vittorio. Negli scorsi mesi si era fatta molto forte la voce, soprattutto sul Web, sul fatto che i due fossero pronti ad affrontare il grande passo. Così affatto non sarà, lo ha detto chiaramente la Clerici durante la sua recente ospitata a Che Tempo Che Fa.

“Mi sono sposata due volte ed è andata male, ora basta“, ha confessato tra le risate la bellissima Antonella all’amico e collega Fabio Fazio. Insomma, dopo ben due matrimoni finiti, che le hanno certamente lasciato l’amaro in bocca, lei non vuole in nessun modo ripetere l’esperienza. In ogni caso i suoi fan sperano che un giorno lei possa cambiare idea.