Barbara Berlusconi, sapete quanto costa la clinica dove ha partorito? E’ la stessa della Ramazzotti

Barbara Berlusconi, la bellissima figlia di Silvio ha partorito ben 5 volte nel corso della sua giovane vita. Lo ha fatto nella stessa clinica di Aurora Ramazzotti. Quanto ha speso.

I vip, e in particolare le vip, quando devono mettere al mondo una loro creatura, al di là che essa sia la prima o meno, optano solitamente per luoghi isolati e ricchi di comfort, per vivere in tutta serenità e in compagnia di poche persone care e fidate il lieto evento. Ora la venuta al mondo che ha fatto palpitare i cuori degli italiani in tempi più recenti è quella del piccolo Cesare, figlio della splendida Aurora Ramazzotti e del suo compagno Goffredo Cerza.

Grandissima anche la gioia dei nonni rock, definizione che tempo fa fu assegnata loro dal noto magazine Chi, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Aury, come ama farsi chiamare in segno di lampante stima e affetto da amici, fan e parenti, ha documentato sui Social e in particolare su Instagram i momenti della dolce attesa. Inoltre ha condiviso con i suoi estimatori alcuni attimi particolarmente dolci, quando ha tenuto in braccio per la prima volta la sua splendida creatura.

Ovviamente gli scatti sono diventati in men che non si dica virali e sono stati invasi da commenti tenerissimi e strappalacrime. Del resto a Capodanno la primogenita di Eros e Michelle ci aveva già fatto versare lacrime di commozione e autentica gioia quando aveva pubblicato sui Social un commoventissimo messaggio. Esso era stato corredato pure di scatti al top e lo aveva espressamente dedicato al bimbo che portava ancora in grembo.

Hanno partorito nella stessa clinica

A starle accanto le ultime ore prima della nascita di Cesare, Goffredo Cerza, suo affascinante compagno, che ha sempre goduto dell’immensa stima pure dell’amico di lei Tommaso Zorzi e di papà Eros. Ora per i neogenitori si parla di fiori di arancio, soprattutto dopo che è stato visto un nuovo anello al dito della bella Aurora, che tuttavia per ora ha smentito nozze imminenti.

La ragazza ha tra l’altro partorito nella stessa e identica clinica da mille e una notte, dove in passato e in tempi più recenti ha messo al mondo le sue creature la mitica Barbara Berlusconi, che di figli ne ha 5 e pure tutti maschi. Ed è per tale motivo che la figlia dell’ex Premier sogna di diventare prima o poi mamma di una bella bambina.

Un luogo esclusivo

Il luogo dove sia Aurora dove sia Barbara che Aurora hanno partorito è in Svizzera, che è la terra natale di Michelle Hunziker, la mamma di quest’ultima. Si tratta della clinica Sant’Anna sita a Sorengo. Immersa nella natura, è ricca di ogni comfort e dona ai suoi ospiti grandissima privacy al fine di farli sentire a loro agio, al di là dei motivi del motivo della loro degenza all’interno dell’istituto.

Non si conoscono i reali costi che bisogna affrontare per essere ricoverati in questa famosa e rinomata clinica. Tuttavia quel che è certo, vista la sua esclusività, è che si destinata per lo più a vip e supervip, che, nel corso del tempo, hanno voluto, come anche nel caso di Barbara Berlusconi, ripetere l’esperienza per quanto concerne i parti.