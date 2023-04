Gerry Scotti dentro una bara: la foto sta facendo il giro del web

La foto di Gerry Scotti dentro una bara sta facendo il giro del web. Tutti sono rimasti basiti da questa immagine, si tratta di finzione o realtà? Veramente il conduttore più amato di sempre ci ha lasciato?

Un mondo senza Gerry Scotti non può ancora esistere, non siamo ancora pronti a non beneficiare più della sua presenza, della sua compagnia e della sua simpatia. Eppure, la foto che sta facendo il giro del web ha spaventato tutti. Zio Gerry dentro ad una bara, cos’è successo?

“L’accendiamo? È la tua risposta definitiva?” queste e tante altre battute sono i “cavalli di battaglia” di Gerry Scotti che sentiamo ormai da anni in televisione. I suoi programmi fanno compagnia a tante persone, con quel suo atteggiamento ironico ma mai volgare “il Dottor Scotti” sempre ben vestito, fa parte di quella generazione di professionisti, con la P maiuscola.

I nonni a Striscia la Notizia

Per la prima volta insieme da nonni, Michelle Hunziker e Gerry Scotti saranno al timone del noto tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia in veste di “nonnini” della televisione. Se zio Gerry è già nonno attempato di Virginia e Pietro, Michelle è alle prime armi, in quanto diventata nonnina da poco di Cesare, la new entry della famiglia Ramazzotti-Cerza.

In realtà, prima di quella foto sconcertante che vede Gerry Scotti in una bara, eravamo più che sicuri che nella nuova edizione di Striscia ci sarebbe stata questa accoppiata vincente, anche in merito alle parole del Direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri: “…Torna quindi a comporsi una delle coppie più amate del TG satirico di Cologno: quella con Michelle e Gerry Scotti. Entrambi, al bancone dello storico show segnano cifre record di presenze: un tandem molto apprezzato, per professionalità e simpatia. Un successo dietro al quale vigila, da sempre, Antonio Ricci, la cui fertile mente garantisce all’access prime-time dell’ammiraglia Mediaset qualità e ascolti…”.

‘Addio’ Gerry Scotti?

Gerry Scotti condurrà ancora Striscia la Notizia insieme a Michelle Hunziker? I fan sono molto preoccupati dopo la foto che sta facendo il giro del web in cui lo si vede dentro ad una bara, ma cos’è successo?

State tranquilli, la risposta è affermativa, zio Gerry sta benissimo come ci tiene a precisare, si è solo prestato al simpatico siparietto messo su dal duo di comici Pio e Amedeo durante la seconda puntata di Felicissima sera – All inclusive. Gerry Scotti dentro ad una bara, con il rosario attorno alle mani giunte, con tanto di donne che piangevano ha divertito tutti, soprattutto per le battute dei due presentatori: “Gerry ora che non ci sei più tu chi ci hai lasciato, Enrico Papi? Gerry hai la stessa espressione di quelli che perdono a “Chi vuole essere milionario”. Te l’avevamo detto noi di non provare la botola…”.

Alla fine Scotti divertito si è alzato e ha dichiarato ironicamente: “Menomale che mia mamma non c’è più altrimenti moriva veramente…”.