Rai, conduttore ha lasciato per sempre la tv: è diventato prete e spunta la rarissima foto | Irriconoscibile

Non importa l’età e il proprio vissuto, se la vocazione chiama, il conduttore Rai risponde. Ha lasciato tutti senza parole quando il noto presentatore ha lasciato per sempre la tv per diventare prete e seguire così la sua nuova vita. Spunta sul web la rarissima foto di com’è il sacerdote adesso, è totalmente irriconoscibile. Vi ricordate com’era prima?

Il noto conduttore Rai come ha raccontato è sempre stato religioso, semplicemente ad un certo punto si è allontanato dalla fede e si è concentrato solo sulla sua carriera lavorativa. Come succede a molti però, ad un certo punto si è fermato a pensare se quello che avesse fatto fino a quel momento lo rendeva veramente felice e la risposta non è tardata ad arrivare.

Dal microfono della tv a quello della chiesa

Il noto conduttore Rai, prima di diventare prete era molto rinominato in quanto ha lavorato in programmi quali Linea Verde, Miss Italia, Lineablu, Uno mattina weekend e così via. Tutto procedeva bene finché il conduttore decise di abbandonare improvvisamente dopo vent’anni di attività lavorativa il mondo della televisione e si iscrisse a Teologia. Terminato il percorso scolastico, l’uomo divenne un sacerdote, ritrovando così sé stesso.

Anche se non vuole più tornare sotto i riflettori, l’ex conduttore della Rai ha dichiarato in merito a questo suo ritrovo della fede: “…mi riconosco maggiormente nella chiamata di san Matteo dipinta dal Caravaggio…Anch’io, stupito, domandavo al Signore: sei sicuro che vuoi proprio me? Non è stata una decisione improvvisa ma un lento, progressivo, entrare nel mistero. Un percorso che ho portato avanti insieme a padre Antonio Grande, all’epoca rettore della chiesa argentina di Roma, perché il discernimento si fa sempre in due…”.

Ecco com’è oggi l’ex conduttore Rai

Dopo tanti anni in veste di conduttore Rai, Fabrizio Gatta ha abbandonato il suo ruolo per indossare l’abito talare. Nella foto rarissima che abbiamo trovato è irriconoscibile, è difficile ricordarlo com’era un tempo.

Fabrizio Gatta oggi è il viceparroco della basilica di San Siro a Sanremo e l’unico microfono in cui parla è quello per celebrare messa. Ecco che cosa ha dichiarato Don Gatta: Non voglio essere un prete mediocre perché la mediocrità è incompatibile con il presbiterato. Dio dell’impossibile che è entrato nel buio della mia vita, aspettandomi dietro l’angolo. Nella mia vita prevaleva la carriera, l’ansia da prestazione ed era esclusa qualsiasi forma di carità e di amore verso il prossimo…”.