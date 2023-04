Sabrina Salerno, lei è bellissima ma il figlio sembra un attore: che schianto!

Sabrina Salerno mostra una foto di lei con suo figlio, sicuramente ha preso tutto da sua mamma. Lei è bellissima, ma lui lo è ancora di più, sembra un attore. Il rapporto che li unisce è molto bello, anche se lei è sempre stata sua mamma e mai sua amica.

La nota showgirl, Sabrina Salerno, ha postato la foto insieme a suo figlio durante un avvenimento molto importante. Non sono tardati i commenti di apprezzamento, soprattutto dal genere femminile, le quali l’hanno definito “uno schianto“. Se mamma Sabrina è bellissima, lui sembra un attore uscito da qualche “copertina”.

Sabrina ama molto la sua famiglia, come ha spesso dichiarato, con suo figlio poi ha un rapporto speciale. Probabilmente le cose tra i due vanno a gonfie vele, nonostante la giovane età del ragazzo e quindi il periodo adolescenziale, perché la Salerno ha sempre mantenuto i ruoli tra loro netti. Lei è la mamma e non una sua amica. Molte volte questo confine le nuove generazioni di genitori se lo dimenticano.

Sabrina Salerno e le parole verso la sua famiglia

La nota showgirl, attrice e cantante Sabrina Salerno ha raggiunto l’apice della sua carriera soprattutto negli anni ’90, quando divenne sogno segreto e sex symbol dei fan italiani. Scoperta da Claudio Cecchetto come cantante, ha continuato poi la sua carriera come attrice, presentatrice e adesso anche influencer.

Dopo aver vissuto alti e bassi nella sua vita sentimentale, nel 2006, sposa la sua metà, l’imprenditore Enrico Monti, dal quale ha avuto un figlio, Luca Maria Monti. Durante la sua presenza al programma Ballando con le stelle, Sabrina Salerno aveva dichiarato:

“Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto… Io ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio, e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce… Mi sono aggrappata a loro amore…”.

Sabrina Salerno e suo figlio

Uno degli ultimi post pubblicati sul profilo Instagram di Sabrina Salerno, è tutto per suo figlio, Luca Maria Monti, il quale ha ricevuto da mamma Sabrina degli auguri di compleanno molto speciali come recita la didascalia che accompagna uno scatto di loro due insieme:

“Auguri di buon compleanno 🎂…piccolo grande uomo, chi ti conosce sa quanto tu sia strutturato e determinato, che tu possa raggiungere tutto ciò desideri in quest’ anno così particolarmente importante!!! Ti ❤️ “.

Sabrina Salerno e suo figlio Luca Maria hanno un rapporto molto bello, come avevano dichiarato entrambi durante un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, lei è l’unica che riesce a capire immediatamente quando suo figlio ha qualcosa che non va, con lei può parlare perché non si sente giudicato.