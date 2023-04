Jerry Calà, tutti i sintomi dell’infarto: “Pensavo fosse un’indigestione e…” | Il retroscena spaventoso

Jerry Calà ha colto tutti alla sprovvista dando una notizia ai fan che ha letteralmente spiazzato. Riguarda le sue condizioni fisiche. Ecco come sta.

Nato a Catania il 28 giugno 1951, Jerry Calà è un artista a tutto tondo: attore, regista, comico, sceneggiatore, cantante e cabarettista. Quando era piccolo si è trasferito a Milano e lì ha frequentato le scuole elementari. A Verona poi si è diplomato al liceo classico. Subito dopo è entrato a far parte del gruppo teatrale Studio 24.

Il gruppo, composto da Nini Salerno, Gianandrea Gazzola, Spray Mallaby e Franco Oppini, ha cambiato nome nel 1971 con I Gatti di Vicolo Miracoli recandosi nella capitale italiana alla ricerca di fortuna. Nel 1980 hanno debuttato al cinema con Arrivano i gatti di Carlo Vanzina e ciò gli ha permesso di farsi ulteriormente conoscere dagli italiani.

Nel 1983 ha recitato con Lino Banfi ne Al bar dello sport riscuotendo un grande successo. Tra i suoi film si possono citare: Vacanze in America, Non ci resta che piangere, Domani mi sposo, Colpo di fulmine, Abbronzatissimi, Ragazzi della notte e tanti altri ancora.

Il 20 luglio 2021 ha festeggiato i 50 anni di carriera con un concerto all’Arena di Verona. Nel 2023 è stato protagonista del trailer Madreperla di Guè Pequeno. Purtroppo nello stesso anno un malore l’ha colpito mentre si trovava a Napoli per le riprese di un film. Ne ha parlato durante un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In.

“Un dolore fortissimo allo stomaco”

“Non è stato un grande anno ed è successa questa cosa che non mi aspettavo perché sono sempre stato attento al cuore…L’infarto è stato inaspettato. Ho sentito un peso fortissimo allo stomaco, ho pensato fosse un’indigestione perché avevo mangiato in fretta dopo una giornata di lavoro al freddo, poi ho capito che c’era qualcosa di più”.

Poi ha proseguito: “Grazie al tempestivo intervento del 118 e alla collaborazione dell’hotel dov’ero e del produttore del film, sono arrivati subito i soccorsi. Mi hanno fatto subito un elettrocardiogramma, ma il dolore non passava…sono finito subito in sala operatoria”.

“Ora ho paura di dormire solo”

“Ora ho paura di dormire solo e restare solo a casa…sono salvo grazie alla Clinica di Napoli”, ecco come ha terminato il discorso in presenza della collega ed ex moglie Mara Venier. Per fortuna si tratta di un lontano ricordo.

Infatti non tutti sanno che sono stati sposati dal 1984 al 1987. Si sono lasciati per via dei tradimenti di lui. A Verissimo la conduttrice ha svelato un piccolo aneddoto della loro vita di coppia: “Il giorno del nostro matrimonio mentre tutti festeggiavano lui era sparito”