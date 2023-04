Mina, dopo la scomparsa dalla tv si è rifugiata proprio lì: altro che lusso!

La cantante Mina non compare più nel piccolo schermo e in tanti si stanno chiedendo dove sta trascorrendo la sua quotidianità. Ecco la bellissima dimora che la ospita da anni.

Pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini, la cantante rappresenta uno dei pilastri della musica italiana e internazionale. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un talento indiscusso e ineguagliabile. Soprannominata La tigre di Verona, nonché una delle voci femminili più belle del ventesimo secolo, ha venduto oltre 150 milioni di album.

Ha interpretato più di 1.500 brani mettendosi alla prova in vari generi musicali: dal pop allo jazz, dalla musica leggera al bossa nova. Ha una duttilità tale da immedesimarsi in tutto ciò che le viene proposto. Ha reso omaggio a grandi cantanti come i Beatles, Lucio Battisti ed Enzo Jannacci.

A partire dl 1971 ha deciso di non mostrarsi più in pubblico, ma nonostante tutto ha portato avanti avanti la sua attività di cantante manifestandosi attraverso la voce. Nel 2001 ha fatto uno strappo alla regola facendosi riprendere dalle telecamere. Il video sul web ha ottenuto 50 milioni di visualizzazioni. Chiaro segno che non è mai stata dimenticata dai fedeli fan.

Le canzoni che hanno fatto la storia sono E poi, Grande grande grande, Il cielo in una stanza. Da alcuni anni ha voluto di sua spontanea volontà ritirarsi a vita privata, ma le sue giornate saranno sicuramente piacevoli perché vissute in un contesto a dir poco paradisiaco. Ecco uno scatto della sua splendida dimora.

Una villa bellissima in Svizzera

La cantante si è trasferita nel Lugano, in Svizzera, lasciando così la sua amata Italia. Anche se non si espone più in pubblico, continua sempre a dedicarsi alla sua più grande passione. Tempo fa la figlia Benedetta ha condiviso una foto di lei che la ritrae nel soggiorno mentre guarda la televisione. I più attenti hanno notato l’arredamento: divano di pelle bianco con oggetti sparsi per la stanza.

Tuttavia aveva anche una casa a Madonna del Campidoglio, di proprietà sua e del marito Eugenio Quaini. Occupa una superficie di 600 metri quadri ed è composta da sala giochi, una sorta di piccola spa e stanza per collocare gli sci. Del resto la famiglia si recava spesso in questo posto nel periodo invernale. In realtà è stata venduta per colpa dei paparazzi che non hanno mai lasciato tregua alla grande Mina.

Curiosità sulla cantante

Prima di dedicarsi al canto, Mina amava lo sport del nuoto. La nonna Amelia le ha trasmesso la passione che l’ha resa celebre. All’inizio è stata lanciata con il nome Baby Gate e si è esibita addirittura in Giappone.

Ha collaborato per la realizzazione di alcuni film al cinema come Urlatori alla sbarra nel 1960 con Adriano Celentano e ha paura del buio.