“Ha vinto”, ormai è fatta: il vero vincitore di Amici non può che essere lei

Anche se non è ancora andata in onda la finale dell’attuale edizione di Amici, qualcuno ha detto che già c’è già un vincitore. Ecco di chi si tratta. E’ stata una rivelazione inaspettata.

Il Serale di Amici sta riscuotendo un grande successo e il merito è senza dubbio degli allievi che vogliono costruire la sulla propria passione una vera carriera. Sia ballerini che cantanti si mettono alla prova per convincere i giudici a dare un punto alla squadra ed evitare l’eliminazione. Fino a ora gli allievi eliminati sono stati Megan, Gianmarco, Piccoli J, Niveo e Samu.

I primi due sono fidanzati. A detta di lui, si conoscevano già prima di Amici. In un secondo momento hanno deciso di approfondire la conoscenza e adesso sono più uniti che mai. Anche Piccolo J ha parlato della sua love story con Federica, una delle allieve rimaste ancora in gara.

Purtroppo la storia di Maddalena e Mattia non ha avuto un lieto fine, dato che lei ha messo la parola fine. Il motivo? Non voleva distrazioni per concentrarsi al meglio sul suo percorso artistico nella scuola. Il ragazzo all’inizio voleva andare via, ma Maria De Filippi l’ha fatto ragione sull’occasione che gli è capitata.

Adesso si sta esibendo con Benedetta, ex allieva che sta nella casetta solo nel ruolo di partner di ballo di lui. Francesca Tocca non c’è e molti insinuano che sia in dolce attesa, poiché quando ha consegnato il premio del guanto di sfida ha coperto le sue forme con un outfit sospetto. Questa curiosità è stata messa da parte per via di un post pubblicato su Instagram che dichiara il vincitore di quest’edizione.

“Lei ha vinto più di tutti quanti”

Molti utenti social sostengono che nella categoria del ballo Isobel potrebbe portare a casa la vittoria e Angelina quella del canto. A prescindere da tutto la finale è ancora lontana, dunque i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Sui social si sta elogiando Benedetta, definita la vera vincitrice di Amici 22. Non ha avuto accesso al Serale da allieva, bensì da professionista e ciò rappresenta un traguardo per la giovane. I telespettatori sono contenti per lei, dato che ha ripreso la danza dopo anni di pausa per via di alcune questioni personali.

Un nuovo amore ad Amici?

Durante un’esibizione Benedetta e Mattia si sono dati un bacio, scatenando inevitabilmente il gossip. Qualcuno ha insinuato che c’è del tenero tra i due e per ora non ne vogliono parlare.

Se ci fosse sintonia anche nella sfera privata sarebbe sicuramente gratificante per il ragazzo. In effetti dopo la delusione di Maddalena stavolta potrebbe essere quella giusta.