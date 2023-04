“Come rubare la scena alla vincitrice”: Oriana ha asfaltato Nikita con una semplice mossa

GF Vip 7, battaglia all’ultimo voto per la vittoria finale tra Oriana e Nikita. Nonostante la vincita della seconda, la prima è comunque riuscita a rubarle la scena.

La vincitrice della settima edizione del GF Vip è stata la splendida modella triestina Nikita Pelizon. La sua vittoria non ha sorpreso i più, soprattutto dopo l’uscita di scena, alquanto inaspettata, di un’altra gieffina che è stata per molto tempo ai primi posti della classifica per quanto concerne i favoriti dal grande pubblico.

Stiamo parlando della bellissima Antonella Fiordelisi, uscita dalla Casa più spiata d’Italia tramite il televoto poco prima della finalissima, dopo l’accorato appello messo in atto sui Social dalla mamma. A quel punto i fan della trasmissione hanno iniziato a pensare che a giocarsela per il podio potessero essere proprio Oriana e Nikita. Così in effetti è stato.

Le due sono entrambe bellissime e hanno vissuto molto intensamente la loro esperienza all’interno del gioco, perché come tale dovrebbe essere etichettato e visto. La prima è stata molto vicina all’affascinante hair stylist spezzino Antonino Spinalbese, anche lui protagonista di questa chiacchierata e assai spumeggiante edizione del GF Vip.

Due grandissime protagoniste del GF Vip

Tuttavia l’intesa maggiore l’ha raggiunta con Daniele Dal Moro, che è uscito di recente dalla Casa tramite una squalifica. Il loro amore ha fatto sognare i più. Ora, che sono entrambi fuori dal reality, si dovrà capire se il loro sentimento è fatto per essere vissuto e durare anche a telecamere spente nella loro quotidianità.

Nikita ha subito atti di bullismo da parte di Elenoire Ferruzzi, che è stata cacciata dalla Casa tramite il televoto, dopo che aveva pronunciato parole di cattivo gusto nei suoi confronti e sputato a terra dopo che la modella le era passata accanto. Nonostante le scuse delle transgender, i telespettatori non ne hanno voluto sapere di mantenerla in gioco, mentre la Pelizon ha proseguito indisturbata il suo percorso che l’ha poi portata in finale.

Oriana le ha rubato la scena

Sta di fatto che sebbene la vincitrice ufficiale della settima edizione del GF Vip 7 sia stata per l’appunto Nikita, quella morale parrebbe essere stata Oriana, che ha rivelato molto di sé, con tanto di momenti dolorosi, nel corso della trasmissione condotta dal carismatico Alfonso Signorini. Non appena uscita dalla Casa ha potuto riabbracciare il suo amatissimo Daniele.

Il loro incontro, con tanto di baci e abbracci, è stato puntualmente ripreso dalle telecamere e il video relativo è diventato in men che non si dica virale.. In quel momento gli occhi erano tutti quanti puntati su di lei. Ergo l’attenzione dei telespettatori era tutta concentrata sulla seconda classificata Oriana, e non sulla vincitrice effettiva Nikita.