“Uno scandalo”: svelato il compenso di Malgioglio ad Amici | Il web è esterrefatto

Cristiano Malgioglio quest’anno è il nuovo giudice di Amici 2022/2023. Quanto guadagna a puntata? La cifra è da capogiro.

Amici, quest’anno il padre di tutti i talent, condotto e ideato in maniera magistrale e impeccabile da Queen Mary, ha cambiato pelle per quanto concerne la fase serale e finale. Rinnovata al massimo la giuria, che ha visto un chiacchieratissimo abbandono. Difatti non figura più tra i giudici Stefano De Martino, nato artisticamente parlando proprio all’interno della scuola di Amici.

Al suo posto è arrivato Giuseppe Giofré, che sta ottenendo ottimi consensi da parte dei numerosi telespettatori. Ad affiancarlo in questa nuova avventura professionale Michele Bravi, tra gli artisti più apprezzati dai giovani e giovanissimi, e il carismatico Cristiano Malgioglio.

Malgi, riveste da qualche anno a questa parte il ruolo di giudice in altre trasmissioni, targate però Mamma Rai. Difatti l’abbiamo visto anche in tempi assai recenti alla corte di Carlo Conti, guarda caso il miglior amico di Maria De Filippi, in due super show di grandissimo successo di Rai Uno, molto appassionanti e che divertono tantissimo gli italiani di ogni età.

Un giudice molto richiesto

Stiamo parlando ovviamente di Tale E Quale Show e di Tali E Quali. In entrambe le situazioni Cristiano ha ammaliato i suoi estimatori con mise molto particolari e messo in luce la sua ingente professionalità e ragguardevole preparazione per quel che concerne il settore musicale, culturale e dello spettacolo in generale.

Ora l’artista si è detto molto felice di questa sua nuova mansione alla corte della regina indiscussa delle Reti Mediaset. Nell’ascoltare le sue parole, visibili anche in alcuni video diventati in men che non si dica virali in Rete, molti utenti hanno iniziato a chiedersi a quanto ammonti il compenso di Cristiano per ogni singola puntata dal padre di tutti i talent. Ed è a quel punto scoppiato lo scandalo.

Il cachet da capogiro di Cristiano

A quanto pare staremmo parlando di ben 20.000 euro a puntata, sebbene non si abbiano conferme in via ufficiale. Il rumors ha fatto molto discutere e ha lasciato interdetti i più. In ogni caso Cristiano, al di là di quanto prenda come cachet, è un artista a tuttotondo straordinario e apprezzatissimo dal grande pubblico.

Ha alle spalle una carriera lunga e di massimo rispetto. Inoltre ha avuto modo di collaborare con immensi artisti, non solo in ambito nazionale ma pure internazionale. Ha scritto canzoni memorabili ed è un uomo molto colto, elegante e raffinato. Profondamente ironico e sensibile, ama pure condividere momenti della sua quotidianità sui Social, tramite sia post che video, che diventano in men che non si dica virali.