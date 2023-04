Sangiovanni pazzo di gelosia: Giulia sempre più vicina alla sua vecchia fiamma | Il video bollente

Lui è uno dei giovani cantautori più amati dai suoi coetanei, mente lei una ballerina molto apprezzata. Ora il mitico Sangiovanni è gelosissimo della sua Giulia. Lei sempre più vicina all’affascinante ex fiamma.

Devono entrambi il successo, quello vero e con la S maiuscola alla partecipazione, all’interno della stessa seguitissima e vincente edizione del padre di tutti i talent. Stiamo ovviamente parlando di Amici, che da sabato 18 marzo 2023 ha dato vita all’attesissima fase serale e finale. Il loro amore è sbocciato all’interno della scuola. Ben presto si è guadagnato non solo numerosi articoli su blog e giornali online dedicati al gossip, ma anche copertine di prestigiose riviste cartacee come Vanity Fair.

Lei ha sollevato in alto la coppa della vincitrice, mentre lui è giunto al secondo posto. Entrambi sono vincenti, ricchi di talento e amatissimi dal grande pubblico, che li adora sia singolarmente che come coppia. Nonostante siano decisamente molto giovani, hanno voluto fin da subito fare sul serio, sebbene sia ancora presto per pensare concretamente alle nozze e a costruirsi una famiglia.

Lui ha inciso tantissimi brani di immenso successo e gode della stima dei big della musica italiana come il mitico Gianni Morandi, che ha speso di recente meravigliose parole nei suoi confronti, Lei invece è diventata ben presto una star del Piccolo Schermo. Non per nulla nello scorso autunno l’abbiamo ammirata in qualità di accattivante e simpatica mascotte a Tu Si Que Vales, programma di punta del sabato sera di Canale 5.

Lei pizzicata con l’ex fiamma

Da qualche settimana a questa parte poi ha iniziato a serpeggiare in rete il rumors alquanto gustoso, che potrà essere lei a prendere il posto della sensuale Belen Rodriguez al timone della trasmissione e livello di conduzione. Nonostante ciò il grande amore della Stabile rimane la danza, anche se ha debuttato pure nel mondo del doppiaggio, in nome della sua innata simpatia.

Tuttavia ora come ora è un’altra la notizia che sta tenendo banco in Rete su di lei. A quanto pare il fidanzato Sangiovanni è stato vinto da un fortissimo sentimento di gelosia nei suoi confronti. Per quale motivo? Lei è stata pizzicata in compagnia di un suo collega ballerino decisamente molto affascinante. Si tratta tra l’altro di una sua ex fiamma. Ed è il Caos.

Sensuale con Sebastian

Nella foto in questione Giulia si trova in compagnia del bellissimo Sebastian, che ha conosciuto sempre all’interno della scuola e per il quale aveva provato un certo interesse prima di innamorarsi del suo Sangiovanni. Ed è per questo motivo che il chiacchiericcio sui Social si è fatto caldo, per non dire proprio bollente.

In realtà i due sono molto amici e si vogliono un gran bene. Inoltre si stimano a vicenda e sono molto complici, ma solo a livello professionale. Collaborano insieme e l’intesa fra di loro è più che palpabile, sia tramite la condivisione di foto che di video dove li si vede ballare insieme. Tuttavia lei è ancora follemente innamorata del suo Sangio, ergo i fan possono tirare un bel sospiro di sollievo.