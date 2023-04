Maria De Filippi in lacrime: in pochissimi l’hanno visto | Il video è un pugno nello stomaco

Maria De Filippi, nonostante sia una donna dal cuore grande e sensibile, tende a nascondere in video le sue emozioni e a cacciare la lacrime. Tuttavia non sempre è riuscita a farlo. Quando si è commossa ad Amici per lui.

Da tantissimi anni a questa parte è lei l’indiscussa regina delle Reti Mediaset, nonché una delle più amate dagli italiani. Inoltre è una grandissima presenzialista, dal momento che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ci allieta su Canale 5 con il dating show Uomini e Donne. La troviamo anche nella fascia quotidiana con Amici e il sabato sera in prime time su Canale 5 con la fase finale del padre di tutti i talent.

Fino a qualche settimana fa ci faceva compagnia con C’è Posta per Te, mentre in autunno con Tu Si Que Vales, dove però svolge il ruolo di giudice assieme agli amici e stimati colleghi Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli. Tuttavia ora a tenere maggiormente banco è la fase finale di Amici, che piace davvero molto al grande pubblico.

Un grande pubblico che sta premiando Queen Mary ancora una volta a livello di share e che adora seguire le sue trasmissioni pure sui Social. Molti possono considerarsi e pure a buona ragione dei suoi fedelissimi, che seguono fin dalla prima edizione le sue trasmissioni, fra cui Amici, inizialmente chiamatosi Saranno Famosi.

Una grande professionista che non ha mai deluso

Nel ripercorrere la storia del programma si è notato che è davvero raro, per non dire rarissimo, che la conduttrice palesi il suo dispiacere per l’eliminazione di un talento nella fase serale del suo programma. Lo fa certamente in nome della sua grandissima professionalità e per risultare imparziale, sebbene per lei i concorrenti siano tutti quanti speciali.

Non per nulla tutti quanti hanno sempre parlato, dopo la loro esperienza ad Amici, benissimo di lei, definendola come una seconda mamma. Per tantissimi ha pure svolto il ruolo di pigmaliona e con molti di loro ha proseguito a collaborare nel corso del tempo, festeggiando pure i loro successi sia in ambito personale che lavorativo.

La commozione a Maria per lui

In Rete si mormora del fatto che l’unica volta che ad Amici Maria abbia palesato la sua commozione per un concorrente eliminato, sia stato quando ha dovuto lasciare il talent, nel corso di alcune edizioni fa, il cantante Aka7, che poi abbiamo visto anche al Festival di Sanremo. Sta di fatto che il video ha fatto molto parlare nell’etere.

In ogni caso, un utente ha sottolineato che per la verità questa non è stata l’unica volta che Maria ha versato lacrime e mostrato sincero dispiacere per l’addio, all’interno del gioco, per un partecipante, dal momento che lo stesso era accaduto con Alessio La Padula. Intanto è già caccia grossa anche per rintracciare quel filmato.