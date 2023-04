Gianni Sperti e Paola Barale, dopo anni qualcuno spiffera il segreto: “Matrimonio combinato e…”

Dopo tanti anni secondo un esperto di vip e gossip, quello tra Paola Barale e Gianni Sperti a detta sua è stato un matrimonio combinato. Ecco che cosa ha detto e perché.

Il matrimonio tra Paola Barale e Gianni Sperti naufragò molto alti fa, ciò nonostante questo evento fa ancora discutere, in quanto secondo qualcuno era una storia combinata. Ecco che cosa ha dichiarato in merito e perché. Qual è stato l’evento scatenante?

Ricordiamo che Paola incontrò Gianni nel 1995 sul set di La sai l’ultima? in quanto lei conduttrice e lui ballerino. I due convolarono a nozze nel 1998 e divorziarono nel 2002, quando Paola mise fine alla loro storia, in quanto si innamorò di Raz Degan, in seguito finita anche con lui.

Il caso che ha fatto “esplodere” il segreto

Prima di capire cos’è stato detto dalla persona misteriosa sul matrimonio “bufala” a detta sua tra Paola Barale e Gianni Sperti, dobbiamo capire qual è stato l’evento scatenante che ha fatto riaccendere i riflettori su questo caso vecchio di anni. Durante la puntata di qualche giorno fa di Uomini e Donne, è nata una polemica nei confronti della coppia formata dalla dama Silvia Vanin e il suo nuovo corteggiatore Marko.

La dama non è parsa interessata allo spasimante e quindi ha rotto immediatamente con lui, a detta sua per il poco interesse di lui nei suoi confronti. Il corteggiatore però ha dichiarato che la motivazione di quel gesto era data solo dal fatto che lui in questo momento fosse senza lavoro. Lo “studio” a questo punto si è diviso in due, una fetta capitanata da Tina Cipollari ha dato ragione alla dama, l’altra guidata da Gianni Sperti si è unita all’uomo. Secondo Sperti infatti, la perdita del lavoro non deve precludere ad una persona la possibilità di trovare l’amore.

Il loro matrimonio era una farsa?

Secondo l’esperto dei vip e del gossip, Alessandro Rosica, il matrimonio tra Paola Barale e Gianni Sperti è sempre stato combinato. Rosica ha infatti dichiarato che Sperti ha un lavoro solo grazie alla Barale e alla notorietà che gli avrebbe fatto ottenere durante la loro storia. Se non fosse per lei, a quest’ora sarebbe disoccupato anche lui.

In passato inoltre aveva dichiarato in merito: “[Gianni Sperti n.d.r.] non fa coming out perché andrebbero in fondo al matrimonio combinato con la sua ex moglie Paola Barale”.

Chissà come risponderà Gianni Sperti alle accuse di Alessandro Rosica? Sapremo mai la verità in merito?