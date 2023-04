Federica Andreani, spunta la foto del 2017: ecco com’era prima di Amici | Irriconoscibile

Amici, foto dal sapore amarcord per la bella cantante Federica Andreani. Lo scatto che non passa inosservato.

L’attesissima fase sfinale dell’edizione 2022/2023 del padre di tutti i talent è da poco iniziata. Difatti lo scorso sabato 18 marzo 2023 ha avuto il suo fischio d’inizio. Grande novità a questo giro è il rinnovo totale della giuria. Difatti ora in veste di giurati troviamo Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Tra l’altro Amici è stato il primo programma che la regina indiscussa delle Reti Mediaset ha iniziato a registrare dopo la dipartita del suo amatissimo marito Maurizio Costanzo. Anche quest’anno il programma piace tantissimo. Non per nulla, a livello di share, dati alla mano, sta letteralmente stracciando il Cantante Mascherato, lo show di Rai Uno condotto dalla mitica Milly Carlucci.

Tanti gli ospiti presenti in ogni singola puntata, annunciati prontamente sui vari profili Social della trasmissione di Maria De Filippi. Tuttavia i grandi e indiscussi protagonisti sono i talenti, sia per quanto concerne il vasto mondo della musica che della danza. Fra di essi c’è certamente da annoverare la bellissima e bravissima Federica Andreani.

Un’artista autodidatta che è andata molto lontano

Essa è riuscita non solo ad accedere alla scuola più importante e prestigiosa a livello artistico in Italia, ma anche ad arrivare dritta alla fase serale, pur essendo una cantante autodidatta. La ragazza viene dalla Capitale e ha svolto la professione di parrucchiera, fino a quando non ha iniziato la sua avventura all’interno del padre di tutti i talent.

La sua coach è Arisa e ora fa parte della squadra di Rosalba e di Raimondo Todaro. Grazie ad Amici ha pubblicato tre brani inediti quali Meno Sola, 26 modi e Scivola, che sono diventati, in men che non si dica, autentici successi anche a livello radiofonico. Federica è molto seguita anche sui Social, dove mette in luce non solo la sua ragguardevole bellezza, ma anche la sua straordinaria fisicità. Non per nulla è una grande sportiva.

Un grande amore per lo sport quanto per la musica

Ora una foto, pubblicata proprio sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, proveniente dal passato, ha fatto sorridere i suoi numerosissimi estimatori. L’artista è impegnata durante un allenamento di boxe, che pratica da molto tempo e ad ottimi livelli. È anche molto brava, dal momento che ha ottenuto pure importanti vittorie, una su tutte quella all’ Woman Boxing 2019.

Dal momento che stava praticando attività sportiva, Federica è apparsa interamente struccata, dunque senza il suo raffinato make up che l’ha resa celebre ad Amici. Ed è per questo motivo che è apparsa inizialmente irriconoscibile. Resta comunque il fatto che lei è sempre bellissima e che possiede un talento innato per la musica, così come per lo sport.