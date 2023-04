Francesco Facchinetti, capito chi è il suocero ricchissimo? Possiede addirittura un’isola in Brasile

Il suocero di Francesco Facchinetti è ricchissimo, sapete qual è il suo nome? Vi diciamo solo che possiede un’isola in Brasile, dalle foto pubblicate, possiamo solo immaginare quanti zeri abbia il saldo del suo conto corrente.

Francesco Facchinetti “ci ha preso” sposando sua moglie, suo suocero viene considerato uno degli uomini più ricchi del Brasile, possiede addirittura un’isola tutta sua. Sapete qual è il nome del “papà acquisito” di Capitan Uncino?

Facchinetti junior è il cantante, conduttore televisivo e personaggio dello spettacolo, figlio di Roby Facchinetti, tastierista e voce dei Pooh. Dopo la storia d’amore poi naufragata con Alessia Marcuzzi dalla quale ha avuto una figlia, Francesco Facchinetti ha sposato la modella e designer di gioielli Wilma Helena Faissol dalla quale ha avuto altri due figli.

La rivelazione di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti è attualmente al centro dei pettegolezzi, dopo che ha esordito con un’indiscrezioni che forse doveva tenere top-secret, per quanto riguarda il programma, Il cantante mascherato. Facchinetti che fa parte della giuria, ha confermato che per contratto deve fare “nomi a caso” mentre cerca di scoprire l’identità del cantante misterioso di turno.

L’ex Dj Francesco, nonostante la gomitata di Flavio Insinna, ha così commentato la possibile identità del cantante mascherato con il costume da Stella: “Mi sforzo a fare altri nomi anche perché da contratto devo fare i nomi strani. Ma qua non posso, lei è Simona Ventura. In tutto: nei gesti, come si muove, le cadenze delle parole, le pause”. Chissà se Facchinetti ha azzeccato il suo pronostico?

Il suocero di Francesco Facchinetti

Anyway, tornando a noi, voi lo sapete chi è il suocero di Francesco Facchinetti? È un uomo ricchissimo, il quale possiede addirittura un’isola in Brasile. Facchinetti ha infatti postato sui social una foto di lui con la sua famiglia mentre si gode le vacanze nell’isola di famiglia. Il suocero di Francesco è Fausto Faissol, considerato uno degli uomini più ricchi di tutto il Brasile.

“Paperon de Paperoni” non è soltanto un odontoiatra molto rinomato, ma possiede anche un’azienda di trasporti in Brasile e un hotel di lusso a Miami. Diciamo che a Francesco Facchinetti è convenuto molto sposare sua moglie Wilma Helena nel 2014. Nonostante il suo enorme patrimonio, Francesco si lamenta in modo ironico sui social che sua moglie è più ricca di lui ma non tira “fuori un euro” per le spese familiari.

Secondo le regole libanesi, Facchinetti deve trattare sua moglie come una principessa e la “fortunella” non deve pagare mai niente…spetta all’uomo il malsano compito, anche se viste le vacanze attuali postate sui social…non è che ci fanno proprio pena i due eh!