È Stefano o Santiago? Se rispondi correttamente sei un fenomeno: è impossibile distinguerli

Qui è un bambino dall’aria furbetta, felice e sorridente. Si tratta dell’affascinante Stefano De Martino o di suo figlio Santiago? Davvero difficile a dirsi.

L’artista campano deve indubbiamente il suo successo alla regina indiscussa delle Reti Mediaset, nonché al padre di tutti i talent. Stiamo chiaramente parlando di Maria De Filippi e di Amici, del quale sta andando in onda in prime time su Canale 5 il sabato sera l’attesissima fase finale dell’edizione 2022/2023.

Stefano ha fatto parte della rinomata scuola quando era poco più che un ragazzino e si è fatto notare per il suo talento nell’arte della danza. Qui conobbe Emma Marrone, con la quale iniziò una storia d’amore, che si concluse quando si avvicinò, sempre all’interno del programma, la splendida Belen Rodriguez.

La showgirl argentina era allora single dopo aver concluso la sua assai tormentata liason con l’ex re dei paparazzi, era stata chiamata dalla conduttrice per ballare proprio con il ballerino professionista, che stava diventando una punta di diamante della trasmissione. Complice la danza sensuale, i due si sono innamorati e il tradimento è avvenuto in diretta.

Un amore mai concluso

Inizialmente i telespettatori non l’hanno presa bene, ma poi vedendo che si trattava di un amore profondo, hanno iniziato a sognare assieme a loro. Belen e Stefano si sono sposati con un matrimonio da favola e sono diventati genitori del piccolo Santiago, che oggi è già grandicello e si appresta a diventare pian piano un piccolo uomo.

L’idillio tra loro è finito dopo qualche anno e nel frattempo Belen ha vissuto alcune storie d’amore e vari flirt. Hanno anche provato a rimettere insieme i cocci in passato ma senza successo. E’ stato solo nella tarda primavera 2022 che l’amore, quello vero, è tornato a farsi sentire nei loro cuori, forse perché non era mai davvero finito. Da allora non si sono più lasciati e oggi sono sempre più innamorati.

Papà e figlio quasi indistinguibili

Il bambino è molto legato ad entrambi, così come alla sorellina Luna Marì, nata dall’unione della sua bellissima mamma con l’ex compagno Antonino Spinalbese, star del GF Vip 7, appena conclusosi con la vittoria di Nikita Pelizon. I due bimbi vanno molto d’accordo e ciò rende molto felici tutti quanti i loro cari, come attestano anche alcuni post pubblicati sui vari profili Social della famiglia Rodriguez-De Martino.

Stefano e Santiago sono così simili che è davvero difficile capire chi possa essere quel bimbetto dall’aria sbarazzina presente nello scatto. Si tratta tuttavia del papà, che oggi è uno showman molto amato e apprezzato. La fotografia, dal sapore squisitamente vintage, dell’artista napoletano ha fatto sorridere e molto emozionare i suoi estimatori, che sono sempre più affettuosi e numerosi.