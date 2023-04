Mediaset, contratti strappati per i volti tv: non li vedremo più | La notizia dell’ultimo minuto

Negli studi della Mediaset è successo l’imprevedibile. Andando nello specifico si tratta di un programma televisivo che a breve avrà inizio e andrà in onda in prima serata su canale 5.

Il Grande Fratello Vip 7 si è concluso con la schiacciante vittoria di Nikita Pelizon. La ragazza ha battuto Oriana Marzoli, la quale non si è disperata più del dovuto dal momento che ha riabbracciato Daniele Dal Moro. Quest’ultimo l’ha attesa fuori dallo studio perché in seguito alla squalifica non ha potuto assistere alla finale accanto agli ex concorrenti.

Alfonso Signorini ha salutato i telespettatori con Sonia Bruganelli, Oriana Berti e Giulia Salemi. Non è chiaro chi ci sarà nella nell’edizione futura del reality. Fatto sta che si fanno sempre più insistenti le voci di una sostituzione delle due opinioniste con Antonella Fiordelisi o Soleil Sorge. Al momento tutto è avvolto nel manto del mistero.

Adesso il pubblico di canale 5 potrà appassionarsi alle avventure di un altro amatissimo programma televisivo che nell’ultima edizione ha raggiunto la puntata numero 100. All’inizio i vertici della Rai decisero di mandarlo in onda sulla propria rete per poi passare alla Mediaset. Stiamo parlando de L’Isola dei Famosi.

Anche stavolta al timone della conduzione ci sarà Ilary Blasi. I fan temevano nel suo ritiro dal piccolo schermo in seguito alla separazione da Francesco Totti, ma per fortuna si sono sbagliati. Non ha ancora avuto inizio il reality della sopravvivenza, eppure sta già facendo discutere per via dell’esclusione di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Le lamentele del cast

Secondo fonti attendibili sembra che Flavia Vento e la sorella siano state scartate ai provini. La showgirl, famosa per abbandonare nel giro di poche ore i reality, avrebbe pianto davanti ai produttori. Qualcuno ha insinuato che la conduttrice sia intervenuta per questioni legate al passato (presunta liaison con Totti a un passo dal matrimonio).

Come se non bastasse si dice che Elga e Serena Enardu (ex troniste di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Inoltre la seconda ha partecipato a un’edizione del Gf Vip con il compagno Pago) e Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini da poco reduce dal Gf Vip 7) sarebbero stati esclusi. Non è chiaro il motivo, ma è certo che si siano lamentati perché in effetti hanno superato i provini.

I futuri naufraghi

Nel cast ci saranno Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, Pamela Camassa, l’ex Suor Cristina, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery.

Per quanto riguarda gli esclusi, non è detta l’ultima parola. Ragion per cui non ci resta che attendere. Del resto con i colpi di scena non ha mai deluso i telespettatori.