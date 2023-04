Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio sul tradimento: ecco chi ha fatto il “cattivo” tra lui e Giulia

Pierpaolo Pretelli ha parlato a ruota libera della crisi affrontata con Giulia Salemi. Ora fa parte del passato, ma il ragazzo ha messo in chiaro delle cose su quello che ha vissuto con la fidanzata.

Il Grande Fratello Vip 7 è giunto al termine con la vittoria di Nikita Pelizon. La puntata è stata seguita da tantissimi italiani che hanno fatto i salti di gioia per la ragazza che si è sempre distinta per la sua educazione. Infatti la sua pazienza è stata messa a dura prova da alcuni compagni d’avventura e tra questi si può citare Luca Onestini.

Alfonso Signorini si è dichiarato entusiasta anche stavolta. Ha ringraziato il cast per averlo accompagnato nel corso della settima edizione. Sonia Bruganelli e Orietta Berti gli staranno di nuovo accanto? Per ora non è certo e lo stesso discorso vale per i tre giovani.

Piepaolo Pretelli fino a qualche giorno fa è stato al timone della conduzione del Gf Vip Party con Soleil Sorge mentre Giulia Salemi ha avuto il ruolo di portavoce del mondo di Twitter all’interno del programma televisivo. Signorini ha voluto puntare su entrambi e pare che verranno richiamati per la prossima edizione.

In qualche occasione hanno tenuti tutti col fiato sospeso per via della loro crisi di coppia. E’ stata Giulia a parlarne a cuore aperto perché lo reputava giusto. Del resto si sono conosciuti grazie al reality, quindi l’amore è sbocciato con il passare del tempo davanti alle telecamere. Adesso è solo un lontano ricordo e proprio lui ci ha pensato a spiegare come sono andate realmente le cose.

“Nessuno dei due l’ha fatto”

Nello studio di Silvia Toffanin all’ex gieffino è stata data la possibilità di condividere una parte della vita sia professionale che artistica. Ha dichiarato di essere soddisfatto delle gratificazioni lavorative per poi focalizzarsi sul discorso della crisi con Giulia. Ecco le sue parole.

“Adesso le cose tra me e lei vanno bene. La crisi è rientrata come tante che ci sono in giro. Anche la nostra è rientrata…Non ho fatto il cattivo, no nessuno dei due l’ha fatto. Ci sono quelle cosine che vanno sistemate. Cosa abbiamo dovuto fare? Bisogna dare una raddrizzata al rapporto”.

Il vero amore trionfa

Nessun tradimento ha causato la crisi. Anzi i due avevano riferito nella diretta successiva di aver subito chiarito. Era logorante il pensiero di restare in una situazione di limbo, quindi si sono messi a tavolino per parlare.

Alla fine non solo hanno risolto, ma si sono uniti ancor di più. Loro sono la dimostrazione che il vero amore trionfa su tutto. L’importante è dialogare e venirsi incontro, un consiglio che Giulia ha voluto dare alle coppie del Gf Vip 7.