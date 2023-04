Ambra Angiolini, cos’ha combinato dietro il collo: è pioggia di commenti

Ambra Angiolini, l’amatissima attrice e conduttrice romana fa nuovamente parlare di sé. Che cosa ha fatto dietro al suo collo? Il Web si è immediatamente scatenato in commenti.

Ne ha fatta davvero tanta di strada da quando, ancora giovanissime e minorenne, ha fatto capolino nel vasto mondo dello spettacolo, per lo più televisivo, a Non È La Rai. Ambra ha vissuto intensamente quel periodo e ha poi deciso di lasciare la musica come cantante per dedicarsi allo studio della recitazione e della dizione.

Ha anche di recente debuttato come scrittrice con un romanzo autobiografico dove ha raccontato dei suoi problemi passati con la bulimia. Non ha mai abbandonato la conduzione e ha anche lavorato sodo in qualità di speaker radiofonica. Ora la vediamo molto impegnata in tale direzione sulle frequenze di Radio Capital.

L’Angiolini è oggi un’attrice molto amata e apprezzata sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori. Ha lavorato a tantissime fiction di successo, così come a pellicole cinematografiche degne di nota sia in ruoli drammatici che brillanti. Ci ha pure conquistato nelle vesti di giudice a X-Factor Italia dove non sono mancate diatribe con alcuni colleghi quali Fedez e Dargen D’Amico.

La vita lavorativa di Ambra

Tuttavia Ambra non è solo una professionista molto amata e apprezzata, ma anche un personaggio molto chiacchierato per via del suo privato che tale non riesce a restare. Dopo la sua lunga e appassionante relazione con il cantante bresciano Francesco Renga, con il quale ha messo al mondo Jolanda e Leonardo, ha fatto molto parlare di sé per la sua liason con il CT della Juventus Massimiliano Allegri, conclusasi in malo modo.

Successivamente le sono stati attribuiti svariati flirt e amori, mai confermati dalla diretta interessata, che sosteneva di essere al massimo concentrata sulla sua vita lavorativa e sui suoi adorati figli. Nonostante ciò è apparsa sempre serena, anche perché da moltissimi anni ha un rapporto meraviglioso, fatto di stima e amicizia, con il padre della sue creature.

Un tatuaggio molto significativo

Ora Ambra ha voluto lasciare a bocca aperta i suoi estimatori e il vasto popolo del Web con un nuovo tatuaggio che ha da poco mostrato con uno scatto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. L’artista si mostra di spalle con i capelli raccolti e in primo piano c’è il suo bel collo, ove si possono notare tre belle farfalle da poco tatuate.

L’attrice romana ha ricordato che ciò rappresenta la messa in atto di una promessa che si era fatta nel 2016, riassunta da una poesia di Alda Merini: “Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”: E ora questa ultime sono uscite. Per molti suoi fan ciò è da collegarsi all’arrivo di un nuovo amore per Ambra, che ha le fattezze dell’affascinante collega Andrea Bosca, con il quale fa coppia fissa da qualche settimana.