Alfonso Signorini non si era accorto di nulla: dopo la finale del Gf è avvenuta la ‘rissa’

La settima e chiacchieratissima edizione del GF Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon. Alfonso Signorini non si è accorto di ciò che è avvenuto dietro le quinte.

Poco prima delle festività pasquali è finita la settima e assai spumeggiante edizione del padre di tutti i reality in versione vip. Era partita a settembre e fin dalle primissime battute aveva fatto intendere ai partecipanti e agli autori che sarebbe stata particolarmente infuocata. Al di là del famoso caso Bellavia e svariati casi di bullismo che fanno ancora oggi, a distanza di tempo, molto discutere, sono stati pure un linguaggio a tratti forte e volgare e atteggiamenti poco consoni a un programma TV a far storcere sovente il naso ai più.

A un certo punto, sul finale di stagione, l’AD delle reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha deciso si intervenire in maniera molto dura tirando le orecchie letteralmente ai concorrenti e chiedendo loro di comportarsi meglio, oltre che di scegliere outfit più consoni per la quotidianità entro la Casa e per le serate in prime time in collegamento con lo studio.

Sono poi fioccate eliminazioni e squalifiche a sorpresa, fra le più eclatanti, sono da annoverare quelle dei bellissimi Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Entrambi hanno intessuto importanti relazioni all’interno del gioco. Il primo con Oriana Marzoli, mentre il secondo con Antonella Fiordelisi.

Scena rubata alla vincitrice

Tutti e due, visto che il reality è ora bello che finito, si sono potuti riavvicinare alle loro dolci metà. In particolare durante la finalissima che ha visto trionfare la triestina Nikita Pelizon, è stato l’ex tronista a calamitare assieme alla sua lei l’attenzione per un lungo periodo, quando si è fatto trovare a bordo della limousine, che avrebbe accompagnato la Marzoli in studio da Signorini.

Il loro incontro, tra baci abbracci e lacrime, è stato una vera coccola per l’anima per i loro numerosi estimatori. In molti a quel punto hanno iniziato a sussurrare sui Social che Oriana avrebbe in qualche maniera rubato la scena alla vincitrice. Sta di fatti che ora è un altro rumor che sta tenendo banco nelle ultime ore in Rete, si parla di una rissa che sarebbe avvenuta dietro le quinte proprio durante la finale e della quale il conduttore non se ne sarebbe accorto.

Una rissa dietro le quinte

A raccontarcela sarebbe l’ex gieffino, nonché opinionista Biagio D’Anelli, che ha svelato che a un certo punto Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia hanno litigato furiosamente per l’appunto dietro le quinte, sfiorando la rissa. La notizia ha sconvolto i cuori dei più, sebbene tra le due non sia mai scorso buon sangue durante la loro esperienza, decisamente intensa, dentro la Casa.

Entrambe lì hanno incontrato l’amore, perché se da un lato la sportiva l’ha trovato nella star di Forum, la sorella di Clizia l’avrebbe trovato in Edoardo Tavassi. Tuttavia in quest’ultimo caso i rapporti sarebbero alquanto burrascosi e pieni di dubbi. Ora i rispettivi estimatori si augurano che le loro storie possano proseguire a vele spiegate anche ben lontane dal reality.