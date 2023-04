Il dramma lacerante di Roby Facchinetti: “Preoccupato e addolorato per Francesco” | Tutto spazzato via

Il mitico Roby Facchinetti a ruota libera sull’adorato figlio Francesco. L’artista è seriamente preoccupato per lui. Il racconto del dramma.

Dj Francesco è cresciuto e ha deciso di lasciare la musica come cantante per lavorare in questo vasto e affascinante settore dietro le quinte in veste di produttore e imprenditore. Grande pigmalione, è ancora oggi un personaggio molto amato e stimato non solo dai giovani e dai giovanissimi.

Ha dimostrato di possedere una brillante parlantina, nonché molto sciolta, e di essere molto abile nell’arte della conduzione. Da un paio d’anni a questa parte lo vediamo impegnatissimo nel ruolo di giudice de Il Cantante Mascherato, condotto dalla splendida Milly Carlucci, quest’anno promosso al sabato sera, che se la deve vedere a livello di share con l’agguerritissima Maria De Filippi e il suo Amici.

In giuria Francesco gode della compagnia dello storico giurato Flavio Insinna, della meravigliosa e spumeggiante Iva Zanicchi e delle new entry Serena Bortone, che ha preso il posto di Caterina Balivo, e di Christian De Sica. Lui sa come calamitare in men che non si dica l’attenzione su di sé, non solo grazie alla sua ingente preparazione musicale ma anche per la sua spiccata simpatia e sagace ironia che da sempre lo contraddistinguono.

Il passato e il presente sentimentale di Francesco

I suoi outfit sono originalissimi e pertanto molto chiacchierati sul Web. Da tempo Francesco è sposato con la bellissima Wilma, con la quale ha costruito una famiglia che lo rende felice ed orgoglioso. Prima di incontrare la donna della sua vita ha vissuto un trascorso amoroso e sentimentale alquanto tormentato e frastagliato, nonché assai chiacchierato.

In particolare è stato a lungo nel mirino del Gossip per la sua relazione con Alessia Marcuzzi con la quale ha messo al mondo Mia, oggi grandicella. La showgirl romana aveva già un figlio di nome Tommaso, frutto del suo passato amore con il calciatore e oggi allenatore Simone Inzaghi.

La preoccupazione di papà Roby

I due sono stati per diverso tempo una splendida coppia ma quando è arrivato l’annuncio dell’addio i cuori dei rispettivi fan si sono spezzati in mille pezzi. Tuttavia sono stati poi felici di constatare che hanno trovato presto entrambi una nuova vita privata soddisfacente. Francesco, come abbiamo già detto, è convolato a nozze con Wilma, mentre molti anni dopo Alessia ha compiuto il gran passo con Paolo Calabresi Marconi, dal quale però si è di recente separata.

Roby, il papà di Francesco, ha molto sofferto per la fine dell’amore tra il figlio e la conduttrice romana. Poco dopo la conclusione della loro liason aveva infatti rivelato durante un’intervista a DiPiù: “Sono preoccupato e addolorato per mio figlio Francesco ma soprattutto per mia nipote Mia, ha solo un anno e un mese e si ritrova già coi genitori separati”. Fortunatamente i due si sono dimostrati persone di buonsenso per il bene della creatura che hanno in comune e sono ancora oggi in splendidi rapporti.