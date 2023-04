Kate Middleton furiosa con il marito: la situazione è degenerata | Matrimonio compromesso per sempre

Pare che ci sia aria di grande maretta tra Kate Middleton e suo marito William. Il racconto dei fatti.

Sono indubbiamente una coppia molto amata, non solo per la verità dal popolo inglese, Kate Middleton e il suo William. Il loro amore viene da lontano, dal momento che i due si sono innamorati e fidanzati già ai tempi del college. Per la verità per un breve periodo lui l’aveva pure lasciata, proprio perché fortemente spaventato da quel fortissimo e assai intenso amore che provava per lei, nonostante fossero assai giovani.

Alla fine è ritornato da lei e le ha pure chiesto la mano. Le loro nozze sono state seguite in tutto il mondo e da lì ha avuto inizio una favola. Hanno costruito una famiglia di cui vanno ben fieri, George, Charlotte e Louis. Il primo ha calamitato fin dalla sua venuta al mondo l’attenzione mediatica per via di alcune sue espressioni facciali che hanno ispirato la creazione di numerosissimi meme e di svariate pagine e gruppi che pullulano come funghi dopo una giornata di pioggia, sui Social.

Charlotte poi pare aver già preso l’eleganza e la raffinatezza propria della sua celebre mamma, considerata una vera e propria icona di stile da moltissime donne. Louis è invece ancora troppo piccolino per farsi notare. In ogni caso è sempre altissima l’attenzione mediatica anche nei suoi confronti.

I caratteri forti di entrambi i coniugi

Tuttavia restano i suoi genitori la maggiore fonte di interesse e pettegolezzo per la Stampa, non solo britannica. Ora poi che l’incoronazione di Re Carlo III, prevista per il 6 maggio 2023, è praticamente alle porte, anche loro sono sempre più messi nel mirino. Sebbene appaiano in pubblico, nonché nelle occasioni ufficiali, uniti e più complici che mai, pare che nel loro privato le cose non vadano sempre a gonfie vele e non manchino nemmeno litigi assai accesi.

Del resto già in passato si era mormorato del fatto che William possedesse un carattere alquanto fumantino, molto simile in tale direzione a quello di papà Carlo, che, secondo alcune fonti vicine a Palazzo, farebbe talvolta vedere i classici sorci verdi alla sua elegantissima consorte Camilla. Stesso discorso si potrebbe fare, secondo alcuni, per Kate, che ora sarebbe pure molto delusa per un nuovo comportamento, secondo lei errato, messo in atto dal marito.

Le accuse di Kate nei confronti del marito

In poche parole William non la difenderebbe abbastanza dagli attacchi messi in atto dal cognato Harry, che ha affilato particolarmente le unghie pure in sua direzione nella sua intensa autobiografia Spare. In poche parole tra le pagine del libro l’autore avrebbe raccontato fra i tanti episodi di quando lei avrebbe fatto piangere sua moglie Meghan.

Questo sarebbe accaduto durante la prova degli outfit per il matrimonio dei Sussex. In particolare Kate, si sarebbe rivolta alla promessa sposa in maniera poco carina. Inoltre Harry ha svelato che l’idea di vestirsi da nazista per una festa in maschera era stata approvata nientemeno che dalla Middleton in persona e dal suo William, che dal canto suo non ha negato la cosa ne difeso ancora una volta a spron battuto la sua bellissima moglie.