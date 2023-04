Elodie, ‘addio’ alla musica: quella frase insinua il dubbio | Dilaga la preoccupazione tra i fan

Elodie potrebbe lasciare la carriera di cantante per dedicarsi a quella della politica. Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose su una scelta che cambierebbe sicuramente la su vita.

Elodie è una delle cantanti più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza alcuna ombra di dubbio del suo indiscusso talento artistico. Il trampolino di lancio è stato il talent show Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato anni fa e tutti ricordano il suo look originale, ovvero i capelli corti e tinti di rosa. Nella scuola era fidanzato con il compagno di banco Lele, ma una volta tornati alla routine giornaliera si sono detti addio.

Da allora si è rimboccata le maniche fino a diventare un volto amatissimo del piccolo schermo. Tanti sono stati i brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni: Margarita, Due, La coda del diavolo, Tribale, Ok. Respira, Andromeda e altri ancora. Alcuni di questi li ha proposti sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo.

Sicuramente ha incuriosito anche per la sua vita privata. Dalla relazione con Marracash a quella con l’attuale fidanzato Andrea Iannone. Con il primo ha affrontato subito una convivenza, per fronteggiare la pandemia, ma dopo tanti alti e bassi si sono detti addio con grande rammarico. Ora è felice con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Essendo un personaggio pubblico, tende costantemente ad aggiornare il suo profilo social con scatti artistici e della quotidianità. Di recente, per esempio, ha pubblicato un video in cui si può dedurre, leggendo i commenti, che potrebbe cambiare mestiere. Sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo.

“L’Italia che vorrei io è libera”

Nel video si vede Elodie in splendida forma camminare per le strade della città e alle spalle ha un gruppo di persone che la seguono a passo d’uomo. Ha taggato la pagina social della Lavazza e nel frattempo ha formulato delle frasi che fanno riferimento al nostro Paese.

“L’Italia che vorrei io è libera…sempre. Ci lascia sbagliare senza giudicare, è calorosa…abbraccia le nostre storie…anche le più difficili da raccontare”, ecco cosa ha spinto degli utenti social a ipotizzare il suo ingresso nel mondo della politica. La diretta interessata non si è esposta sull’argomento, quindi per ora continuerà a dedicarsi al canto.

Due dischi d’oro per Elodie

“Ok. Respira L’album e il singolo sono entrambi certificati disco d’oro. Grazie per tutto il sostegno che date sempre alla mia musica”. Elodie ha dato questa bellissima ai follower tempo fa.

Chiaro segno che la sua musica non delude mai. I fan possono stare tranquilli, non lascerà la musica per nessun motivo al mondo.