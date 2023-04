Serena Bortone, l’addio all’uomo che ha amato al primo istante: “Resta dentro di me”

Serena Bortone e lo straziante addio all’uomo che ha amato fin dal primo istante. Lui resterà sempre dentro di lei, sarà impossibile dimenticarlo. Ha dato talmente tanto con la “sua anima” che nessuno potrà mai rimpiazzarlo.

La conduttrice Serena Bortone è sempre stata restia a parlare della sua vita privata eppure ogni tanto, mostra qualche piccolo dettaglio di lei al mondo. Le sue parole sono molto strazianti, ha dovuto dire addio all’uomo che ha amato fin dal primo istante ed è veramente impossibile trattenere le lacrime.

Le sue parole sono quelle di una donna innamorata che porterà per sempre “il suo” amore nel cuore, rimarrà sempre dentro di lei, anche perché una persona come lui era veramente speciale, di quelle che oggi giorno si fa fatica a trovare.

Il colpo di fulmine di Serena Bortone

Prima di svelarvi il nome dell’amore scomparso di Serena Bortone, vorremmo parlarvi un po’ di lui, perché era veramente un uomo speciale che merita un paragrafo tutto suo. Questa persona era un celebre compositore e produttore musicale, aveva un dono, sapeva trasmettere le sue sensazioni tra le sinfonie delle sue composizioni.

La musica per lui era tutto ed era talmente bravo che trasportava chiunque ascoltasse la sua musica. Considerato fin dall’infanzia un enfant prodige, il compositore ha studiato nelle più rinomate scuole e si è specializzato in diversi campi della musica, non solo quella classica ma anche quella etnica. I suoi mentori sono stati Claude Debussy e i Beatles.

Oltre ad aver recitato insieme a David Bowie, ha fondato un suo gruppo e ha realizzato le colonne sonore di alcuni tra i film considerati tutt’ora come dei cult, come per esempio Merry Christmas Mr. Lawrence, L’ultimo imperatore, Il piccolo Buddah e così via.

L’addio di Serena Bortone

L’addio commovente di Serena Bortone verso l’uomo che ha amato fin dal primo istante, stiamo parlando del grande compositore giapponese, Ryuichi Sakamoto, morto all’età di 71 anni per via di un cancro alla gola che l’aveva colpito da un po’ di tempo.

Ovviamente come la Bortone, tutti quanti siamo sempre rimasti incantati dalla bravura di Sakamoto, le sue celebri musiche rimarranno per sempre nel cuore di tutti. Ecco che cosa ha dichiarato Serena in merito a questa grave perdita:

“…io lo amai, in silenzio, come dentro un incantesimo. Oggi leggo che non ci sei più, ma penso invece che tu, come gli dei dell’Olimpo, non abbia dimensione corporea. La tua musica invece, resta dentro di me. Grazie.”.