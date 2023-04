“Avete visto i lividi sulle gambe?”: Isobel preoccupa | Com’è ridotta la ballerina di Amici

Una delle ballerine più amate dell’attuale edizione di Amici è Isobel, in quanto qualcuno sostiene che sarà lei a vincere la categoria di danza. Le sue condizioni fisiche hanno fatto preoccupare i fan.

Amici è il talent show che permette ai partecipanti di rendere la propria passione un vero lavoro. Solo alcuni di essi sono arrivati alla fase del Serale, ma per ora sono andati via Megan, Niveo, Gianmaria, Piccolo J e Samu. Gli altri sono ancora in gara e si impegneranno per convincere i giudici ad assegnare i voti alle rispettive squadre.

Si sta facendo sempre più insistente la voce che riguarda la sostituzione di Raimondo Todaro con Giuseppe Gioffré. In effetti i più attenti hanno notato che il maestro non ha la stessa energia, quella carica che lo spingeva a difendere a spada tratta i ragazzi dalle critiche di Alessandra Celentano. Per ora è tutto avvolto nel manto del mistero, ragion per cui non ci resta che attendere.

Sia lui che Emanuel Lo saranno concordi nel dire che la giovane Isobel dà del filo da torcere ai propri ballerini. Infatti vince quasi sempre quando ha la possibilità di esibirsi. Anche con i guanti di sfida riesce ad avere la meglio e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento.

I telespettatori sono certi che seguirà le orme di Giulia Stabile, ormai parte integrante del cast del talent show. L’altro giorno stava parlando con Maria De Filippi tramite collegamento e con lei c’era Ramon che traduceva le parole per aiutarla sia nella comprensione che esposizione. A un certo punto qualche utente social ha notato un dettaglio che non è passato inosservato.

“Questa ragazza lavora duro”

“Ma qualcuno ha visto i lividi che ha sulle gambe? Questa ragazza lavora duro senza lamentarsi mai! Brava!“, ecco cosa si può leggere nei commenti del post condiviso nella pagina Instagram di Amici. In effetti Isobel rappresenta l’allieva ideale: studia, non si lamenta, soffre in silenzio e va avanti per la sua strada col sorriso. Il tutto per amore della danza.

Altri hanno voluto esprimere un proprio parere sulla ragazza, intenta nel frattempo ad aprirsi con la padrona di casa: “Ramon che sta sempre vicino a Isobel, io vivo per questa amicizia” e “Mi ricorda l’energia di Heather Parisi, sarà anche l’accento ma ce la vedo a teatro, in musical a Broadway o in televisione come ballerina di punta”.

Chi sarà il vincitore di Amici 22?

E’ ancora presto sapere chi poterà a casa la coppa della vittoria, ma Isobel è una delle allieve che, secondo il pubblico italiano, potrebbe farcela. Per la categoria canto, invece, diventa sempre più insistente il nome di Angelina.

A prescindere da tutto i ragazzi riescono a portare avanti il loro sogno. Anche se non arriveranno in finale, non è escluso che ci possano essere delle sorprese. Basta pensare che sia Megan che Gianmarco hanno avuto una borsa di studio per andare in una famosa scuola di New York.