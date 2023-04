“Ho trovato la chiamata di Chanel Totti”: influencer tradita dal fidanzato con la figlia di Totti | Putiferio mai visto

Chanel Totti, la splendida figlia adolescente del Pupone e di Ilary Blasi, nella bufera. Una nota influencer l’ha additata come l’amante del padre di sua figlia.

Non c’è mai davvero pace per la famiglia Totti-Blasi. Mentre Francesco e Ilary stanno affrontando a Roma le varie sentenze per la loro separazione e successivo divorzio, i pettegolezzi sul loro conto non si fermano ancora. Se da un lato l’ex Capitano della Roma fa coppia fissa da tempo con la bellissima Noemi Bocchi con la quale ha preso casa nella Capitale, la conduttrice de L’Isola Dei Famosi è felice accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, col quale ormai non si nasconde più.

Ultimamente i paparazzi del settimanale Chi ci hanno mostrato immagini di una giornata di sole al parco dove la neo coppia, in compagnia della figlioletta di lei Isabel, che ha appena compiuto 7 anni, si divertivano tra un gioco e l’assaggio di un buon gelato. Ci sono state pertanto le presentazioni ufficiali in famiglia e presso gli amici più cari, che hanno fatto intendere che i due facciano realmente sul serio.

Ora nel mirino del gossip non c’è però la splendida Ilary, che è prontissima dopo Pasqua a riprendere saldamente il timone dell’Isola Dei Famosi, ma la sua secondogenita Chanel. La ragazza, oltre a essere dotata di grandissimo fascino ed eccellente fisicità, ama moltissimo la Moda e lo Sport.

La secondogenita di Totti e Blasi nella bufera

Inoltre è molto attiva sui Social, in particolare su Tik Tok e i suoi video, così come le sue foto, diventano in men che non si dica virali. Esilaranti in tali direzione sono quelli che ha girato in compagnia del suo adorato papà, al quale lei è legatissima. Ed è proprio una star del Web che l’avrebbe di recente additata come l’amante del suo fidanzato, nonché padre di sua figlia.

La notizia ha lasciato basiti e sconvolti i più, che ora continuano a chiedersi che cosa ci sia di vero in questa storia. Molti altri sono in attesa delle prove promesse riguardo alla spinosa questione da parte della Tiktoker che accusa Chanel di essere stata e di essere tutt’ora l’amante del suo ex compagno, nonché padre della sua creatura.

Le accuse di una nota influencer

Stiamo parlando di Martina De Vivo, che nel rispondere a un suo utente che accusava apertamente il suo ex di averla tradita, sostenendo di averlo visto in compagnia per l’appunto di Chanel, ha voluto confermare il fatto. “Quando la bambina non aveva neanche due mesi di vita apro il telefono del mio fidanzato, che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto”, ha rivelato la donna.

Poco dopo ha rilasciato un’altra dichiarazione al riguardo che ha lasciato sconvolti i fan. In poche parole l’ex le avrebbe confermato del tradimento, mentre Chanel, dopo che Martina le aveva di nuovo scritto, le avrebbe risposto che non era un suo problema sentirsi con una persona fidanzata e che ha una figlia, ma di Christian, il suo ex. Ed è il Caos.