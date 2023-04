Albano e Loredana, escono allo scoperto: “Siamo una coppia…” | Con Romina non era affatto così

Il triangolo composto da Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power fa ancora ampiamente parlare di sé. Ora il cantante di Cellino San Marco e la sua compagna escono allo scoperto.

Per tantissimi anni l’immenso artista pugliese è stato legato, sentimentalmente parlando, alla bellissima cantante e attrice americana, figlia di due grandissime star di Hollywood. In primis sono stati fidanzati e poi si sono sposati per l’immensa gioia dei loro numerosi estimatori. Hanno costruito insieme una meravigliosa famiglia, mettendo al mondo ben quattro figli.

La scomparsa della primogenita Ylenia ha lasciato indubbiamente un solco profondo e impossibile da cancellare dai loro rispettivi cuori. Pare infatti da allora che qualcosa abbia incominciato a incrinarsi nel loro amore, che sembrava pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Quando hanno annunciato la fine del loro matrimonio, il grande pubblico è rimasto assolutamente basito.

Lui ha iniziato un’importante relazione con la bellissima showgirl e giornalista pugliese Loredana Lecciso, con la quale ha ben presto dimostrato di fare sul serio. Con lei ha costruito una nuova famiglia costituita dai due figli, oggi grandicelli, Jasmine e Albano jr. La figlia femmina ha scelto di seguire le orme del celebre papà dal punto di vista professionale. Di recente l’abbiamo ammirata assieme a lui alla nuova edizione del Cantante Mascherato, come Mascherato Per Una Notte.

Un triangolo che ha fatto molto discutere

Tuttavia la vita di Albano e della sua Loredana ha subito a livello mediatico un profondo scossone quando, circa 4 anni fa, l’artista ha annunciato una reunion artistica con la sua ex Romina Power. A quel punto hanno iniziato a circolare ovunque rumors che volevano vedere i due nuovamente uniti, non solo dal punto divista artistico, ma anche sentimentale.

Così non è stato e alla fine Albano, durante una sua seguitissima ospitata a Verissimo, ha voluto dire una volta per tutta come stavano le cose fra lui e Romina. In poche parole ha sottolineato che si vogliono molto bene e che si stimano a vicenda ma che oggi sono come fratello e sorella. Inoltre ha dichiarato ancora una volta il suo grande amore nei confronti della compagna Loredana.

Loredana dice la verità

Ed è stata proprio quest’ultima durante una chiacchierata a cuore aperto, rilasciata a settimanale Nuovo, che è tornata sull’argomento svelando che coppia siano lei e il suo Albano: “Siamo una coppia imperfetta… Ed è meglio così, perché in quelle perfette c’è un punto di rottura, mentre quelle come la nostra sanno resistere…”, ha svelato Lory, lanciando una frecciatina, nemmeno tanto velata, alla rivale Romina.

Inoltre la Lecciso non ha nemmeno nascosto le piccole crisi che ha vissuto con il compagno in passato. “Adesso abbiamo un rapporto con meno esplosioni di entusiasmo, ma anche meno scontri rispetto al passato… Siamo riusciti però a mettere a fuoco quello che ci fa stare bene..”, ha spifferato la showgirl che è sempre più innamorata del suo adorato compagno.