Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, dopo anni la verità sul loro rapporto: altro che amiche del cuore!

Dopo tanto tempo, arriva finalmente la tanto attesa verità sul rapporto tra la bellissima Sabrina Ferilli e la regina indiscussa delle Reti Mediaset. Altro che amiche!

Ha molto intenerito il grande pubblico la scelta dell’attrice romana, tra le più amate e apprezzate in assoluto dagli italiani, di lasciare immediatamente Tokyo, dove si trovava in quel momento, prendendo il primo aereo disponibile per Roma, dopo aver ricevuto la notizia della dipartita del compianto Maurizio Costanzo.

L’artista sapeva che la sua vedova, la splendida Maria De Filippi, stava trascorrendo momenti molto duri e dolorosi e aveva bisogno più che mai di essere attorniata dall’affetto incondizionato delle persone a lei più care. Le due si conoscono da moltissimi anni e sovente le vediamo vicine sul Piccolo Schermo, collaborando attivamente a svariati programmi targati Mediaset.

In tempi recenti Sabrina svolge il ruolo di giurata per il seguitissimo programma del sabato sera Tu Si Que Vales accanto a Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e la stessa Maria. La Ferilli è pure sovente ospite ai programmi di Maria e in passato ha pure svolto la mansione di giudice per Amici.

La verità sul loro legame

Le due non smettono mai di punzecchiarsi e sovente l’attrice manda bellamente a quel paese Queen Mary, che se la ride di gusto, dopo avergliene combinata una delle sue. A tal proposito la Ferilli ha dichiarato: “È un demonio. Un diavolo di amica, ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà.”.

Maria dal canto suo ha definito in una recente intervista che per lei Sabrina è una boccata di aria sana per sottolineare il fatto di quanto stia bene accanto a lei. La loro non è solo un’amicizia molto forte e profonda, che vivono pure ben lontane dal clamore mediatico e dalle telecamere, ma qualcosa di più.

Sono come due sorelle

Sono sostanzialmente come due sorelle, che si sorreggono e sostengono a vicenda, che scherzano tra di loro e che parlano praticamente di tutto senza filtri. Tuttavia è stata Sabrina a intuire per prima che poteva fidarsi ciecamente di Queen Mary, che pian piano le ha aperto le porte del suo cuore dove lei occupa certamente un posto assai speciale.

I rispettivi fan delle due sono stati molto felici di appurare della nascita e del proseguimento del loro magico rapporto, che è una sorta di boccata di aria fresca nel vasto ondo dello spettacolo, che sovente è ricco di invidie e di ipocrisie. Inoltre il fatto che siano due donne, nonché immense star dello show business, a volersi così bene come sorelle, pur non essendolo di sangue, rende il tutto ancora più bello.