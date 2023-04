“Ric…ione, fr…io”: Samuel Peron senza mezzi termini | Le scandalose parole che fanno orrore

Samuel Peron, durante un’intervista, ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sul suo passato. Ha subito atti di bullismo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Nato a Marostica il 21 aprile 1982, Samuel Peron è un ballerino, insegnante e personaggio televisivo. E’ noto al pubblico italiano grazie a Milly Carlucci che lo ha voluto a tutti i costi nel cast di Ballando con le Stelle in qualità di maestro. In effetti ha fatto affidamento sul suo curriculum strepitoso che include tante vittorie nella danza sia contemporanea che latino-americana.

Si è dedicato alla sua più grande passione da quando aveva 4 anni, ma nonostante tutto è riuscito a diplomarsi all’istituto d’arte come designer e all’Università in Scienze Motorie. Nel 1991 ha partecipato a Sabato al circo accanto a Cristina D’Avena e l’anno successivo è stata la volta di Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno.

Dal 2005 collabora con Milly Carlucci vincendo la quarta edizione con l’attrice Maria Elena Vandone. Nell’ultima edizione ha ballato con Iva Zanicchi, con la quale ha creato dei simpatici siparietti sia in sala prove che in pista. D’altronde è ben risaputo che sa mettersi in gioco con la sua spiccata simpatia.

Tuttavia di recente il sorriso è stato rimpiazzato da un pizzico di rammarico in memoria di un evento poco carino dell’adolescenza. Ne ha parlato nello studio di Ciao Maschio condotto ogni sabato da Nunzia Di Girolamo. Le sue parole non sono passate inosservate perché hanno toccato un argomento delicato: il bullismo.

Su Twitter sta circolando un video di Samuel Peron intento a rilasciare l’intervista nello studio del programma televisivo della Rai. Ha deciso di affrontare un tema che ancora oggi è ricorrente, soprattutto tra i banchi di scuola. Ha ammesso che ai suoi tempi era difficile coltivare la sua passione perché c’era un falso pregiudizio in larga diffusione.

“Ho vissuto il bullismo nella mia infanzia per quanto concerne la mia disciplina artistica. Essere un ballerino nato nell’82 non è stato facile…o si giocava a basket, a calcio o a nuoto. Adesso grazie a determinati programmi televisivi è diverso…in passato pensare di fare il ballerino comportava avere degli appellativi come ri****one, fr***o”.

Curiosità sulla vita privata

La donna che lo ha reso padre è la bellissima Tania Bambaci., attrice nota di serie come Squadra Antimafia e Il Cacciatore. Dopo 7 anni di convivenza erano arrivati a un punto di non ritorno per via di incomprensioni. Lei lo accusava di pensare solo al lavoro mentre lui la criticava per non capirlo.

Poi una volta riappacificati hanno allargato la famiglia con l’arrivo di un figlio. Non è chiaro se si siano sposati. Dovevano fare il passo nel 2022, però poi ne hanno più parlato.