Clizia Incorvaia lo ha tradito: la bomba inaspettata sul padre di uno dei suoi figli | Alta infedeltà

Clizia Incorvaia è finita al centro dell’attenzione per via della sua storia d’amore giunta al capolinea da tempo. Aria di crisi? Andiamo a scoprirlo.

In questi giorni Clizia Incorvaia si è presentata nella casa del Grande Fratello Vip 7 per supportare la sorella minore Micol, da poco reduce dall’esperienza televisiva. Nonostante sia arrivata in finale, non ha superato il televoto ed è subito tornata alla vita di sempre. Clizia in tutti questi mesi l’ha sostenuta, approvano anche la relazione con Edoardo Tavassi.

I telespettatori ricorderanno sicuramente quando ha vissuto lei l’esperienza del reality. Era l’anno della pandemia e quell’edizione è stata vinta da Paola Di Benedetto. Purtroppo il suo percorso si è interrotto a causa di una squalifica (utilizzò dei termini mafiosi contro Andrea Denver durante una discussione). Paolo Ciavarro le promise che si sarebbero rivisti fuori dalla casa, dato che avevano iniziato una bella conoscenza.

E’ stato di parola e oggi non solo sono innamoratissimi, ma anche genitori di uno splendido bambino. Tutti sono concordi nel dire che lei e Micol sono due donne da prendere come esempio perché con garbo ed educazione esprimono il loro pensiero. Infatti la piccola di casa Incorvaia ha dato del filo da torcere ad Antonella Fiordelisi senza perdere le staffe.

Clizia ha da sempre incuriosito non solo per la sua carriera televisiva, ma anche per le relazioni passate. In queste ore, per esempio, si sta nuovamente parlando di un torto che avrebbe fatto ai danni del padre di uno dei suoi figli. Si tratta dell’attuale compagno di vita? Ecco la verità.

“E’ successo in un momento di fragilità”

Il 5 giugno 2015 Clizia ha sposato Francesco Sarcina, il leader della band musicale Le Vibrazioni. Dalla loro unione è nata la figlia Nina. Insieme hanno anche partecipato a un’edizione di Pechino Express. Il divorzio è giunto come un fulmine a ciel sereno e a spiegarne le cause ci ha pensato l’uomo durante un’intervista per Il Corriere della Sera: “Mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Mi sono sentito pugnalato ovunque”.

La diretta interessata non ha esitato a intervenire: “Ero separata…c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo andati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. E’ successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non è contato nulla, per lui nemmeno”.

“Danneggiata da un punto di vista psicologico”

“Sono stata danneggiata da un punto di vista psicologico, morale, della sessualità. Ho vissuto due anni sola a casa, con mia figlia Nina, l’ho cresciuta da sola come una ragazza madre. E lui ogni giorni in giro, fuori fino alle sei di mattina”.

Le parole dette a Barbara D’Urso nel suo salotto televisivo ora sono un lontano ricordo. Ora Clizia è serena accanto al padre del secondo figlio.