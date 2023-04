Re Carlo, nonno pessimo: il piccolo Louis rinchiuso finché non imparerà a farlo

Re Carlo, nonno assai severo e duro per il piccolo Louis, figlio del primogenito William e Kate. Cosa lo costringe a fare.

Mentre l’incoronazione ufficiale del nuovo Re d’Inghilterra è praticamente alle porte, visto che la data è stata fissata per il 6 maggio 2023, il chiacchiericcio intorno alla sua figura e alla Royal Family non gode di alcuna tregua. Anzi, il pettegolezzo è incessante come sempre. Ora riguarderebbe nello specifico il comportamento del sovrano in veste di nonno e nei confronti del piccolissimo Louis.

Il bimbo è il terzogenito dell’affascinante principe William e della sua bellissima Kate Middleton, considerata da tempo una vera e propria icona di eleganza e di stile da svariate donne nel mondo. Nonostante Carlo III abbia praticamente sempre dimostrato una certa preferenza per il primogenito William e per la nuora, che gode tra l’altro della stima e della simpatia da parte della splendida Camilla, ora non ha comunque manifestato grande magnanimità per il piccolino.

La notizia, che si è sparsa macchia d’olio diventando virale in men che non si dica, ha lasciato basiti i più e ora la Stampa Inglese continua a parlarne. Del resto, si sa, qualsiasi cosa faccia, dica o non dica, un membro della Famiglia Reale Inglese diventa subito fonte di immenso chiacchiericcio e di grande interesse.

Kate mamma chioccia per i suoi tre figli

Ed è per tale motivo che Kate Middleton ha espresso più volte la sua volontà di cercare di tenere più lontano il possibile i suoi bambini dal clamore mediatico che aleggia intorno a lei, al marito e ai suoi familiari. Tuttavia non sempre è possibile farlo, anche perché talora i bimbi, soprattutto i primogeniti George e Charlotte, devono necessariamente presenziare ad alcuni eventi ufficiali.

Ad ogni modo Louis, essendo molto piccolo, ne è quasi sempre assente, almeno fino ad ora. Tuttavia ciò non sarà possibile, dal momento che è assolutamente richiesta la sua presenza durante un’importantissima cena. Si tratta di quella del Venerdì Santo, che fa parte della tradizione della Royal Family praticamente da sempre.

La richiesta di nonno Carlo

Tuttavia la compianta Elisabetta, la Regina che ha fatto la Storia, aveva imposto che solo i bambini che erano in grado di mangiare con forchetta e coltello potevano prendere parte alle riunioni di famiglia. Louis in teoria non ne sarebbe ancora in grado e a questo punto mamma Kate sarebbe stata costretta a insegnarglielo.

Per farlo avrebbe avuto meno di un mese di tempo. È dunque per questo motivo che la bellissima Principessa è sparita un po’ dalle scene nell’ultimo periodo? Al momento non ci sono né conferme né smentite al riguardo. Pertanto il pettegolezzo si fa sempre più prepotente in attesa di vedere come si evolverà ufficialmente la faccenda.